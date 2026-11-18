Ֆիցոն, ով դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելուն և սերտ հարաբերություններ է պահպանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, իր ներկայիս պաշտոնավարման ընթացքում բազմիցս հակասությունների մեջ է մտել Եվրամիության հետ։
Երեքշաբթի օրը՝ ուշ երեկոյան, Սլովակիայի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց՝ բողոքելու վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի կառավարության դեմ։ Վերջինս քննադատության է ենթարկվում իրավունքների սահմանափակման և Կրեմլի հետ ունեցած սերտ կապերի պատճառով։
Երեքշաբթի օրվա ցույցերը նվիրված էին 1989 թվականի «Թավշյա հեղափոխության» տարեդարձին, որը հանգեցրեց կոմունիստական վարչակարգի տապալմանը նախկին Չեխոսլովակիայում։
Բողոքի ակցիաները տեղի ունեցան այն բանից մեկ շաբաթ անց, երբ Սլովակիայի խորհրդարանը մերժեց կառավարության առաջարկած՝ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու կարևոր նախագիծը։ Քանի որ Ֆիցոյի կոալիցիան կորցրել էր մեծամասնությունը, հնչեցին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու կոչեր։
Ֆիցոն, ով ավելի քան երկու տասնամյակի ընթացքում չորս անգամ զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի անդամ այս երկրում, 2023 թվականին իշխանության վերադառնալուց ի վեր բախվել է բողոքի ակցիաների շարքի։
Ընդդիմադիր «Առաջադիմական Սլովակիա» կուսակցության առաջնորդի խոսքով՝ Բրատիսլավայի կենտրոնում հավաքվել է մոտ 25 000 ցուցարար։ Նրանք պարզել էին պաստառներ՝ «Փախի՛ր, Ֆիցո՛, փախի՛ր» և նմանատիպ այլ կարգախոսներով։
«Մենք վերջիններն ենք Եվրամիությունում, ովքեր բանակցում են ռուսների հետ… Սա ամոթալի է», — ասել է Իգոր Վիցոն՝ 74-ամյա մի բժիշկ, ով շարունակում է աշխատել։
Մարդիկ մասնակցում են «Նոյեմբերի 17-ը՝ հանուն փոփոխությունների» խորագրով հանրահավաքին, որը կազմակերպել էր ընդդիմադիր «Առաջադիմական Սլովակիա» (PS) կուսակցությունը Բրատիսլավայում, 2026 թ. նոյեմբերի 17-ին։
«Մենք հայտնվել ենք աշխարհի հատակին՝ ոչ միայն Եվրոպայի, Սերտ հարաբերություններ Պուտինի հետ
Ֆիցոն, ով դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելուն և սերտ հարաբերություններ է պահպանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, իր ներկայիս պաշտոնավարման ընթացքում բազմիցս հակասությունների մեջ է մտել Եվրամիության հետ։
Անցյալ տարի խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց սահմանադրության մեջ՝ ամրագրելով, որ մոտ 5,4 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում ազգային օրենսդրությունն ունի գերակայություն ԵՄ օրենսդրության նկատմամբ։
Ֆիցոն նաև դժգոհություն է առաջացրել՝ փորձելով ավելի մեծ վերահսկողություն սահմանել լրատվամիջոցների և մշակութային ոլորտի նկատմամբ, ինչպես նաև սահմանափակել ԼԳԲՏՔ+ անձանց իրավունքները։
Քննադատները նաև խստորեն քննադատել են Կրեմլի հետ կապերն ամրապնդելու նրա ջանքերը՝ չնայած Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ իրականացված լայնամասշտաբ ներխուժմանը։ Դրանց թվում է արտաքին գործերի նախարար Յուրայ Բլանարի այցը Մոսկվա հոկտեմբերին՝ Ռուս-սլովակյան միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու նպատակով։
Այս շաբաթ Սլովակիայի կառավարությունը որոշեց կառավարության նիստը, որի ընթացքում պետք է քննարկվեին Բլանարի՝ Մոսկվա կատարած այցի արդյունքները և Ռուսաստանի հետ համագործակցության խորացման հարցերը, չորեքշաբթի օրվանից տեղափոխել երեքշաբթի օրվան, ինչն էլ ավելի զայրացրեց բողոքի ակցիաների մասնակիցներին։
15-ամյա աշակերտ Յան Դուխոն Բրատիսլավայում AFP-ին ասել է, որ, իր կարծիքով, կառավարությունը չպետք է բանակցություններ վարի Մոսկվայի հետ։
«Ռուսաստանն այն գործընկերը չէ, որը մենք պետք է ունենանք. ի վերջո, նրանք հարձակվել են Ուկրաինայի վրա», – նշել է նա։
1993 թվականին Չեխոսլովակիան բաժանվեց Չեխիայի Հանրապետության և Սլովակիայի։
Բաց մի թողեք
Իտալական «Ilva»-ի պողպատաձուլական ճգնաժամը. կա երկու գնորդ, բայց ո՞վ է վճարելու ծախսերը
Հոլանդացիները դեմ են արտահանման վերահսկողությունը խստացնելու ԱՄՆ-ի «անընդունելի» առաջարկին
Եվրոպացիները Չինաստանի օգնությունն են խնդրում կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի գործողությունները շարունակելու համար