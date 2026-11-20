Հաագայում գտնվող դատարանը և այլ միջազգային մարմիններ «չպետք է չարաշահեն իրենց իրավասությունը», – ասել են առաջնորդները Շենժենում կայացած հանդիպումից հետո համատեղ հայտարարության մեջ։
ՇԵՆԺԵՆ — ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը և Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինը թիրախավորել են Միջազգային քրեական դատարանը հինգշաբթի օրը կայացած եռակողմ գագաթնաժողովում, որը մեծ ուշադրությամբ հետևում էր դրան։
Դատարանը «չպետք է չարաշահի իր իրավասությունը», – ասել են առաջնորդները Չինաստանի Շենժեն քաղաքում իրենց հանդիպումից հետո հրապարակված չորս կետից բաղկացած «խաղաղության հռչակագրում»։
Հայտարարությունը նախ հրապարակվել է չինական պետական լրատվամիջոցներում, ապա՝ ռուսական լրատվամիջոցներում։ Հայտարարության ամերիկյան տարբերակը մինչ օրս չի հրապարակվել։
Նկատողությունը հնչել է մեկ ժամ 20 րոպե տևած հանդիպումից հետո։ Թրամփը դատարանի մասին խոսել է գագաթնաժողովի հրապարակային մասում, որը նա անվանել է «խարդախ գլոբալիստական կազմակերպություն», որը գերազանցել է իր լիազորությունները։
Թրամփի վարչակազմը խոստացել է քանդել Միջազգային քրեական դատարանը «աղյուս առ աղյուս» և հոկտեմբերի 9-ին լայնածավալ պատժամիջոցներ է կիրառել Հաագայի դատարանի դեմ։ Հաստատությունը 2023 թվականին ձերբակալման օրդերներ է տվել Պուտինի և այլ ռուս պաշտոնյաների համար՝ Կրեմլի կողմից Ուկրաինայում պատերազմի ժամանակ կատարված ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Համատեղ հայտարարության մեջ ասվում էր, որ երեք երկրները հանձնառու են ՄԱԿ-ի բարեփոխումների խթանմանը, նախատեսում են ավելացնել վերամշակված նավթամթերքի արտադրությունը և կմասնակցեն միջուկային ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ երկխոսությանը։
Սակայն հռչակագիրը սահմանափակ էր մանրամասների հարցում՝ առաջարկելով քիչ կոնկրետ պարտավորություններ կամ ճանապարհային քարտեզ՝ լայն խոստումները գործողությունների վերածելու համար։
Միջուկային զենքի վերաբերյալ առաջնորդները վերահաստատեցին, որ միջուկային պատերազմը «չի կարող հաղթվել և երբեք չպետք է մղվի» և հանձնառու են երկխոսությանը։ Սակայն, նկատելի է, որ հայտարարության մեջ որևէ նպատակ կամ ժամանակացույց չի սահմանվել իրենց զինանոցները կրճատելու բանակցային շրջանակի համար, որը, ըստ էության, բանակցությունները շարունակելու համաձայնագիր է։
Չորս կետից բաղկացած հռչակագրում չի հիշատակվում Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում, չնայած Թրամփը հանդիպման սկզբում ասել էր, որ այդ թեման կքննարկվի գագաթնաժողովի փակ մասում։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը կողմ է արտահայտվում Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը կրկին օրակարգ բերելուն
Կոշտան պետք է ավելի խորը կրճատումներ կատարի ԵՄ բյուջեում
ԵՄ-ի «հարկային գերեզմանոցը»՝ նոր «սեփական ռեսուրսների» համար