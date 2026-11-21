«Սա պատահականություն չի թվում», — զգուշացրել է Լեհաստանի վարչապետը։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ իր երկրի տարածք մուտք գործած ռուսական արկերը, ամենայն հավանականությամբ, Մոսկվայի կողմից իրականացված «կանխամտածված սադրանքի» մաս են կազմում։ Այս հայտարարությունը հնչեց այն բանից ժամեր անց, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ռուսական նախկին ներխուժումները որակել էր որպես «սխալմունք»։
Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Տուսկը հայտնեց, որ օբյեկտներից մեկը պայթել է, սակայն տուժածներ չկան, և որևէ վնաս չի պատճառվել։ Ներխուժումը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ Ռուսաստանը լայնածավալ հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) հարձակում էր իրականացնում Ուկրաինայի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն հինգ մարդ, իսկ Կիևում վնասվել են երեք խոշոր կամուրջներ։
«Սա պատահականություն չի թվում», — ասաց Տուսկը՝ հավելելով, որ ինքը զգուշությամբ է ընտրում բառերը, քանի որ խնդիրը լուրջ է։
Հինգշաբթի օրը Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփը, անդրադառնալով նախկին միջադեպերին, ասել էր, թե «Պուտինը սխալմամբ Լեհաստանի տարածքում անօդաչու թռչող սարքեր և մի քանի փոքր հրթիռներ է վայր իջեցրել»։
«Մեղմ ասած՝ ես միշտ չէ, որ համաձայն եմ ամերիկյան կողմի՝ այս միջադեպերի վերաբերյալ տված գնահատականների և մեկնաբանությունների հետ», — նշեց Տուսկը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Նա հավելեց, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները հնարավորություն ունեն ուսումնասիրելու ուրբաթ օրվա ներխուժման հետևանքով մնացած բեկորները։ «Կարծում եմ՝ այս կոնկրետ դեպքում այլևս ոչ ոք չի փորձի ձևացնել, թե սա պարզապես անմեղ պատահականություն էր», — ասաց Տուսկը։
Պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը հայտնեց, որ օբյեկտներն ընկել են Լեհաստանի հարավ-արևելքում գտնվող երեք վայրերում՝ Նովի Լիպովեցում, Ռուդնիկ նադ Սանեմում և Մոլոդիչում։ Նրա խոսքով՝ Նովի Լիպովեցում հայտնաբերված օբյեկտը ռուսական «Խ-101» (Kh-101) տիպի թևավոր հրթիռ էր։ Կոսինյակ-Կամիշը հավելեց, որ երկրորդ օբյեկտը նույնպես, ենթադրաբար, հրթիռ է եղել, իսկ երրորդը, հավանաբար, ռեակտիվ շարժիչով անօդաչու թռչող սարք։
Տուսկը մատնանշեց հնարավոր կապը մերձակա Նովա Դեմբայում «Կամավորների կոալիցիայի» (Coalition of the Willing) կողմից անցկացվող զորավարժությունների հետ։ Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի գլխավորությամբ ընթացող այս զորավարժություններին մասնակցում են 11 երկրներ, որոնք նախապատրաստվում են հրադադարից հետո Ուկրաինային աջակցելու նպատակով բազմազգ ուժեր տեղակայել։
«Չի կարելի բացառել այն հավանականությունը (սա ընդամենը վարկած է), որ այս սադրանքը կապված է եղել նաև Լեհաստանում անցկացվող զորավարժությունների հետ», – ասաց նա։
Օրվա ընթացքում ավելի ուշ Կոսինյակ-Կամիշը հավելեց. «Այս հարձակումը պատահականություն չէր։ Այն սերտորեն համակարգված էր «Կամավորների կոալիցիայի» հնարավորությունների՝ այսօր տեղի ունեցած ցուցադրության հետ։ Այն ուղղված էր մեր քաղաքացիների դեմ՝ նպատակ ունենալով խաթարել հասարակության դիմակայունությունը և քանդել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և «Կամավորների կոալիցիայի» շրջանակներում»։
«Մենք չենք կարող տեղի տալ սրան։ Մեր ներկայությունն այստեղ ցույց է տալիս, որ մեզ հնարավոր չէ վախեցնել կամ ահաբեկել։ Մեզ նաև հնարավոր չէ կանգնեցնել անվտանգությունն ու խաղաղությունը ապահովելու, մեր քաղաքացիներին ու տարածքը պաշտպանելու, ինչպես նաև Ուկրաինային աջակցելու մեր ջանքերում»։
Նա հավելեց, որ Ռուսաստանի նպատակն է «քանդել արևմտյան երկրների միասնությունը… խաթարել այդ համագործակցությունը, թուլացնել հարաբերություններն ու կապերը և անորոշություն սերմանել մեր քաղաքացիների շրջանում»՝ նշելով, որ կցանկանար տեսնել «ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերների ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը»։
Տուսկը հայտնեց, որ պատասխան քայլերի շուրջ քննարկումներ է վարում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ (ով շաբաթ օրը պետք է ժամանի Վարշավա), ինչպես նաև զրուցել է եվրոպացի առաջնորդների հետ։
«Այս միջադեպն ակնհայտորեն վտանգավոր է. այն Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ մղվող շարունակական պատերազմի հետևանք է։ Ես դատապարտում եմ Ռուսաստանի հարձակումները, ինչպես նաև նրա մղած շարունակական պատերազմը», — գրել է Ռյուտեն սոցիալական ցանցերում։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան և Գերմանիան կնքել են քաղաքական համաձայնագիր ԵԿԲ ղեկավարության համար
Թրամփի եռակողմ հանդիպումը դժգոհություն է առաջացրել հանրապետականների և Ուկրաինայի դաշնակիցների շրջանում
Իսպանիայի ընտրական բանավեճի 5 հիմնական կետերը