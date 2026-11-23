Եվրոպայից և ԱՄՆ-ից ժամանած քաղաքական գործիչները հավաքվել են Գաբրիել Զուկմանի կազմակերպած գագաթնաժողովին՝ մարտահրավեր նետելու գերհարուստների իշխանությանը, սակայն նրանցից քչերն ունեն գործելու իրական հնարավորություն։
ՓԱՐԻԶ — Ձախ ուժերը ցանկանում են, որ ընտրողներն իմանան՝ միլիարդատերերի հարկման մեջ ոչ մի արմատական բան չկա։
«Արմատական կլիներ նրանց գլուխները կտրելը։ Բայց մենք նման բան չենք առաջարկում», — շաբաթ օրը Փարիզում՝ «միջազգային օլիգարխիայի» դեմ ուղղված գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարեց Չիլիի նախկին նախագահ Գաբրիել Բորիչը։ Նրա խոսքով՝ աշխարհի խոշորագույն կարողությունների նկատմամբ նվազագույն հարկ սահմանելը պարզապես «թվաբանություն» է։
Բորիչը այն ձախ քաղաքական գործիչների, արհմիութենական առաջնորդների և տնտեսագետների շարքում էր, որոնց ֆրանսիացի տնտեսագետ Գաբրիել Զուկմանը համախմբել էր «Թեատր դը լա Կոնկորդ»-ում (Théâtre de la Concorde)։ Այս հաստատությունը, որը քաղաքային սեփականություն է, գտնվում է ԱՄՆ դեսպանատան տեսադաշտում և Ելիսեյան պալատից ընդամենը կարճ քայլելու հեռավորության վրա։
Հավաքին մասնակցում էին օրենսդիրներ ԱՄՆ Կոնգրեսից, ինչպես նաև ընդդիմադիր առաջնորդներ Իտալիայից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից և Նիդերլանդներից։ Նրանց միավորում էր այն համոզմունքը, որ գերհարուստների հարկումը կարող է օգնել ձախ ուժերին՝ վերականգնելու քաղաքական նախաձեռնողականությունը։
Նրանց հիմնական փաստարկն այն է, որ Զուկմանի առաջարկած՝ միլիարդատերերի կարողությունների նկատմամբ տարեկան 2% նվազագույն հարկը չափավոր միջոցառում է, որին ընտրողների մեծ մասն արդեն իսկ կողմ է արտահայտվում, և որը կարող է հզոր պատասխան դառնալ ծայրահեղ աջ ուժերին։
«Ստատուս քվոն է արմատական», – ասաց Զուկմանը, որը հղում է կատարում հարցումներին, որոնք ցույց են տալիս, որ Ֆրանսիայում իր հարկի աջակցությունը կազմում է 86%։
«Միգրացիան չի բարելավի ձեր կյանքը, բայց վերաբաշխումը կբարելավի», – ասաց Իտալիայի Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Էլի Շլեյնը։
Գագաթնաժողովը տևեց գրեթե 12 ժամ՝ փոքրիկ համայնքային թատրոնի չափ դահլիճում, որը լեփ-լեցուն էր օրվա մեծ մասի ընթացքում։ Գործընթացը տարածվեց միջանցքներում և կողքի սենյակներում, որտեղ ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից և Լատինական Ամերիկայից քաղաքական գործիչներն ու արհմիութենական առաջնորդները հանդիպում էին քննարկումների ժամանակ։
Միջոցառումը նաև նշանավորեց Փարիզի մանիֆեստի մեկնարկը, որը հռչակագիր է «միջազգային օլիգարխիայի» դեմ, որը զուգորդում է գերհարուստների համար նվազագույն հարկը լրագրողների պաշտպանության և արհեստական բանականության ընկերությունների համար սեփականության նոր մոդելի հետ։ Այն ստորագրել են ավելի քան 100 հետազոտողներ, այդ թվում՝ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետներ Ջոզեֆ Ստիգլիցը, Էսթեր Դյուֆլոն, Փոլ Կրուգմանը և Դարոն Աջեմօղլուն։
Դատական գործընթացը վարողների մեծ մասը իշխանությունից դուրս էր, այդ թվում՝ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին տեսաուղերձով հանդես եկան: Մամդանիի աշխատակազմի ղեկավար Էլ Բիսգաարդ-Չըրչը մասնակցեց և հանդիպեց եվրոպացի քաղաքական գործիչների և արհմիութենական առաջնորդների հետ։
Եվրահանձնաժողովը ներկայացված չէր, մինչդեռ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուները բացակայում էին հաջորդ գարնանը կայանալիք ընտրություններից առաջ: Նրանց կուսակցությունները ներկայացնում էին այնպիսի գործիչներ, ինչպիսիք են սոցիալիստների առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը և ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության պատգամավոր Էրիկ Կոկերելը, որը նախագահում է Ազգային ժողովի ֆինանսական հանձնաժողովը:
Մասկ, Բեզոս, Առնո
Միլիարդատերերի անունները հնչում էին ամբողջ օրվա ընթացքում։
Նիդերլանդական առաջադիմական «Pro» կուսակցության խորհրդարանական առաջնորդ Ջեսի Կլավերն իր ելույթը սկսեց՝ պատմելով, որ միջոցառման գալու ճանապարհին՝ Փարիզի 8-րդ՝ բավականին ունևոր թաղամասում, երեկոյան զբոսանքի ժամանակ նկատել է Բեռնար Առնոյին՝ ֆրանսիական LVMH կոնգլոմերատի ղեկավարին, ով հաճախ է հայտնվում Զուկմանի քննադատությունների թիրախում։
«Սկզբում մտածեցի, որ նրան էլ եք հրավիրել, — ասաց Կլավերը։ — Իրականում, դա հիանալի գաղափար կլիներ, քանի որ նա կտեսներ, թե ինչպիսի էներգիա կա այս դահլիճում, և կհասկանար, որ անհանգստանալու պատճառ ունի»։
Ֆրանսիայի ամենահարուստ մարդը՝ Բեռնար Առնոն, Զուկմանին անվանել է «ծայրահեղ ձախ ակտիվիստ»։ Տնտեսագետը նշեց, որ անցյալ տարի Ֆրանսիայում իր առաջարկած հարկի շուրջ ծավալված պայքարը ցույց տվեց, թե որքան մեծ ազդեցություն ունեն լրատվամիջոցների սեփականատեր միլիարդատերերը. ըստ նրա՝ նրանց ձեռքում է գտնվում երկրի մասնավոր մամուլի առնվազն 85%-ը։ LVMH-ի ներկայացուցիչը հրաժարվեց մեկնաբանել Առնոյի հետ կապված հարցը։
Ամենասուր քննադատությանն արժանացավ Իլոն Մասկը։ Անգլիայի և Ուելսի «Կանաչների» կուսակցության առաջնորդ Զակ Պոլանսկին պատմեց, որ Tesla-ի ղեկավարն իրեն անվանել է «ստոր մարդ և դավաճան»։ Պոլանսկին առաջարկեց սոցիալական մեդիա ընկերությունների համար սահմանել «Մասկի հարկ»՝ տեղական լրատվամիջոցների ֆինանսավորման նպատակով։
Նոբելյան մրցանակակիր Ստիգլիցը որպես օրինակ բերեց Ջեֆ Բեզոսի կողմից «Washington Post»-ի ձեռքբերումը՝ ցույց տալով, թե ինչպես են գերհարուստները գնում ազդեցություն լրատվական դաշտի վրա։ Նա հերքեց այն պնդումները, թե հարկման դեպքում միլիարդատերերը կդադարեն աշխատել. «Նրանք ձգտում են լինել գլխավորը, «ալֆա արու»-ն», — ասաց նա։
Ամերիկացիները Փարիզում
ԱՄՆ-ից ժամանած պատվիրակությունը Փարիզ հասավ այն բանից շաբաթներ անց, երբ դեմոկրատները միջանկյալ ընտրություններում ստանձնեցին Կոնգրեսի վերահսկողությունը, իսկ Կալիֆոռնիայի ընտրողները մերժեցին միլիարդատերերի կարողությունների վրա 5%-անոց միանվագ հարկ սահմանելու առաջարկը։
Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ռո Խաննան (դեմոկրատ՝ Կալիֆոռնիայից) հայտնեց, որ նոր Կոնգրեսի աշխատանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում Վերմոնտից անկախ սենատոր Բեռնի Սանդերսի հետ միասին կներկայացնի միլիարդատերերի հարկման մասին օրինագիծ։ «Մենք պետք է բանավեճ ծավալենք Դեմոկրատական կուսակցության ներկուսակցական ընտրությունների (փրայմերիզ) շրջանակում այն հարցի շուրջ, թե արդյոք պետք է սահմանվի հարստության հարկ», — ասաց նա՝ նկատի ունենալով 2028 թվականի նախագահական մրցապայքարը։
Դեմոկրատական կուսակցության ներսում հարկերի վերաբերյալ տարաձայնությունները մեծ մասամբ հարթված են, նշեց Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Պրամիլա Ջայապալը (դեմոկրատ՝ Վաշինգտոն նահանգից)՝ տված հարցազրույցում։ «Կարծում եմ՝ մենք հաղթել ենք այդ բանավեճում», — ասաց նա։
Դեյվ Ռիգանը՝ արհմիության ղեկավարը, ով նախաձեռնել էր Կալիֆոռնիայի այդ առաջարկը, նշեց, որ այն մերժվել է շատ փոքր տարբերությամբ՝ այն բանից հետո, երբ հակառակորդները ծախսել են մոտ 500 միլիոն դոլար։ Նա հայտարարեց, որ նահանգապետ Գևին Նյուսոմը «պետք է ամաչի»՝ դրա դեմ քարոզարշավ վարելու համար, և խոսեց «երկու քաղաքական կուսակցությունների բարձրագույն ղեկավարության մակարդակում առկա երկկուսակցական կոնսենսուսի մասին՝ ուղղված գերհարուստներին պաշտպանելուն»։ Ռիգանը ծրագրում է 2028 թվականին ընտրողների քննարկմանը ներկայացնել մշտական հարկ սահմանելու հարցը, ինչպես նաև նախապատրաստում է հանրաքվեներ Նևադա և Միչիգան նահանգներում։
Նյուսոմի գրասենյակը պնդում է, որ միայն մեկ նահանգի մակարդակով հարստության հարկի սահմանումը կհանգեցնի Կալիֆոռնիայից կապիտալի և աշխատատեղերի արտահոսքին։
Երկու օրենսդիրներն էլ ուղերձ ունեին Բրյուսելի համար, որտեղ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան դիտարկում է ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների հարկման հարցը։
«Կարծում եմ՝ դուք պետք է ակտիվորեն կիրառեք ձեր տրամադրության տակ եղած գործիքները», — ասաց Ջայապալը՝ անդրադառնալով ԵՄ-ի կողմից խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ սահմանված կանոնակարգերին։ Խաննան կոչ արեց հարկման և հակամենաշնորհային քաղաքականության հարցերում որդեգրել անդրատլանտյան մոտեցում՝ հավելելով, որ «Միացյալ Նահանգները չպետք է ճնշում գործադրի Եվրոպայի վրա կամ թելադրի նրան իր կամքը»։
Սպասելով իշխանության
Եվրոպական ձախ ուժերը նոր հաղթանակ են գրանցել. անցյալ շաբաթ Նիդերլանդների օրենսդիրները, կենտրոնամետ իշխող երկու կուսակցությունների աջակցությամբ, ընդունեցին հարկային ծրագիր, որը բարձրացնում է հարստության հարկը՝ փոխհատուցելու աշխատավարձի հարկերի նվազեցումը։
«Մենք առաջին անգամ հարկելու ենք միլիոնատերերին Նիդերլանդներում, — ասաց Կլավերը։ — Պառակտված ձախերը պարտվում են, իսկ միավորված ձախերը՝ հաղթում»։
Այլ երկրներում, սակայն, գաղափարը տեղից չի շարժվում. անցյալ տարի Ֆրանսիայի Սենատը մերժեց Զուկմանի առաջարկած հարկատեսակը։ Մինչդեռ ԵՄ հարկային օրենսդրության ընդունման համար անհրաժեշտ է անդամ բոլոր 27 պետությունների համաձայնությունը։
Եվրոպական խորհրդարանում «Ձախեր» (The Left) խմբակցության համանախագահ Մանոն Օբրին հայտնեց, որ հարստության հարկի հարցը պետք է ներառվի ԵՄ-ի հաջորդ յոթնամյա բյուջեի շուրջ բանակցություններում։ «Ձախերը մնում են միակ, կամ գոնե հիմնական քաղաքական ուժը, որն առաջ է մղում այս գաղափարը», — նշեց նա։
Նիդերլանդների «Կանաչների» կուսակցությունից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ուֆուկ Կահյան ասաց, որ Եվրոպան ցանկանում է ավելի մեծ անվտանգություն և ավելի ուժեղ տնտեսություն՝ առանց հստակեցնելու, թե ով է վճարելու դրա դիմաց։ Եվրոպական հանձնաժողովի մասին նա ասաց. «Նրանք ուզում են տորթը ուտել, բայց չէ՞ որ այն նախ պետք է թխել»։
Ֆրանսիայում տնտեսագետ Թոմա Պիկետին նշեց, որ միլիարդատերերի հարկը կարող է ընդունվել հանրաքվեի միջոցով, սակայն մեկ պայմանով. «Մենք պետք է հաղթենք նախագահական ընտրություններում։ Սա միակ կարևոր մանրուքն է»։ Նա հավելեց, որ ֆրանսիական ձախ ճամբարում «շատ թեկնածուներ կան, գուցե նույնիսկ չափազանց շատ»։ Ֆրանսիայում ընտրությունները կայանալու են հաջորդ գարնանը։
Քննադատները, սակայն, վիճարկում են այս գնահատականը։ Ֆրանսուա Ժիրոլֆը՝ Sciences Po-ին կից OFCE տնտեսական վերլուծական կենտրոնի տնտեսագետը, պնդում է, որ Զուկմանը չափազանցնում է այն միտքը, թե միլիարդատերերը շատ թեթև են հարկվում։
Սակայն ներկաներից ոմանց համար հարստության հարկը բավարար միջոց չէ։
«Մենք պետք է վերացնենք միլիարդատերերի դասակարգը, այ Ռիգանն առաջարկ ուներ այն միլիարդատերերի համար, ովքեր սպառնում են հեռանալ, եթե իրենց հարկեն։
«Մենք բոլորս պետք է մեր գումարները հավաքենք և նրանց տրամադրենք Մարս հասնելու միջոցները», — ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Մինչև ուղերձդ էլ ժողովուրդը գիտեր փորացավդ․․․
Նիկոլ, ասե՞մ ինչ գրես Սահմանադրության մեջ
Նախկին մարզպետի եղբայրը՝ ծառայության պետ. Լուսանկար