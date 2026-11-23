Իսպանիայի քաղաքական կուսակցությունները ներկայացրել են իրենց առաջարկները նոյեմբերի 29-ին կայանալիք քվեարկությանն ընդառաջ։
ՄԱԴՐԻԴ – Պեդրո Սանչեսն արտաքին քաղաքականությունը դնում է իր և Իսպանիայի նախընտրական արշավի կենտրոնում՝ դրդելով մրցակից քաղաքական ուժերին ավելի հստակեցնել իրենց դիրքորոշումները միջազգային հարցերի շուրջ։
Իսպանիայի նախկին վարչապետները ավանդաբար առաջնահերթություն են տվել ներքին խնդիրներին, իսկ արտաքին քաղաքականությունը նախընտրական արշավներում երկրորդական դեր է խաղացել։
Սակայն իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում սոցիալիստ վարչապետը ձևավորեց նշանակալի միջազգային կերպար՝ փորձելով ամրապնդել ներքին աջակցությունը, մինչդեռ ընդդիմության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն բազմիցս մեղադրել է նրան ներքին խնդիրներն անտեսելու մեջ։
Սանչեսի համարձակ քայլը
Գազայում և Իրանում ընթացող պատերազմների վերաբերյալ Սանչեսի կոշտ քննադատությունն ամրապնդել է նրա՝ որպես համաշխարհային ձախ քաղաքական ուժերի խորհրդանիշի դիրքերը։
Նրա Սոցիալիստական կուսակցության (PSOE) նախընտրական ծրագիրը մեծապես հիմնված է նրա դիվանագիտական գործունեության վրա, որը կուսակցությունը ներկայացնում է որպես վճռորոշ գործոն՝ իսպանացիներին «գլոբալ ցնցումներից» պաշտպանելու համար։
Կուսակցությունը նաև խոստանում է «դիվերսիֆիկացնել» առևտրային հարաբերությունները՝ խորացնելով կապերը Ասիայի հետ (այդ թվում՝ Չինաստանի հետ համագործակցությունն ակտիվացնելու միջոցով), ամրապնդելով Իսպանիայի և ԵՄ-ի «ռազմավարական գործընկերությունը» Լատինական Ամերիկայի հետ, ինչպես նաև ընդլայնելով միջազգային համագործակցությունը Աֆրիկայի հետ։
ԵՄ-ի մասով՝ PSOE-ն շեշտադրում է Սանչեսի դերը որպես եվրոպական առաջնորդության առանցքային դեմք՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության, «կանաչ» քաղաքականության և արհեստական բանականության կարգավորման հարցերում։ «Քանի որ Իսպանիայի ապագան չի որոշվում միայն մեր սահմանների ներսում», – նշվում է կուսակցության ծրագրում։
Սանչեսի հեռանալը նոր հարված կլինի եվրոպական ձախ ուժերի համար
Պեդրո Սանչեսին սպառնացող պարտությունը նոր հարված կհասցնի Եվրոպայի դժվարին իրավիճակում հայտնված ձախ ուժերին…
5 Կուսակցությունը նաև առաջին անգամ հրաժարվում է Արևմտյան Սահարայի ինքնորոշման հարցը ներառելուց (Արևմտյան Սահարան նախկին իսպանական գաղութ է, որը բռնակցվել է Մարոկկոյի կողմից)։ Այս քայլը դիտարկվում է որպես Ռաբաթի հետ լարվածությունը մեղմելուն ուղղված ժեստ։
Մարոկկոն՝ ուշադրության կենտրոնում
Իսպանիայի կենտրոնամետ-աջ ուժը նախընտրել է ավելի քիչ ծավալուն, բայց ավելի մեծ խոստումներ պարունակող ծրագիր. նախընտրական հռչակագիրը մոտ կիսով չափ ավելի կարճ է, քան 2023 թվականին ներկայացվածը, երբ Ֆեյխոոն առաջին անգամ առաջադրվեց որպես «Ժողովրդական կուսակցության» (PP) առաջնորդ։
Փաստաթղթի վերջում տեղ է գտել արտաքին քաղաքական օրակարգը, որն ուղղված է Սանչեսի ամենավիճահարույց դիվանագիտական որոշումներից մի քանիսի դեմ. մասնավորապես, այն նախատեսում է բացառել արտաքին քաղաքական կտրուկ շրջադարձերը՝ առանց Իսպանիայի խորհրդարանին տեղեկացնելու։
Սա թափանցիկ ակնարկ է Սանչեսի՝ 2022 թվականին կայացրած այն որոշման վերաբերյալ, որով նա աջակցեց Արևմտյան Սահարայի վերաբերյալ Մարոկկոյի առաջարկած ինքնավարության ծրագրին։ Այդ անսպասելի շրջադարձը հանգեցրեց Ալժիրի հետ դիվանագիտական լարվածության։
Ֆեյխոոյի կուսակցությունն այժմ նպատակ ունի վերականգնել հավասարակշռությունը Ռաբաթի և Ալժիրի հետ հարաբերություններում, ինչպես նաև հասնել Արևմտյան Սահարայի հիմնախնդրի կարգավորմանը՝ հիմնվելով միջազգային իրավունքի վրա։
Բացի այդ, «Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP) ցանկանում է վերականգնել Վաշինգտոնի հետ լարված հարաբերությունները և խորացնել կապերը Լատինական Ամերիկայի հետ։ Մերձավոր Արևելքի հարցում կուսակցությունը կոչ է անում պաշտպանել խաղաղ բնակիչներին Գազայում՝ միաժամանակ Իսրայելը բնորոշելով որպես առանցքային գործընկեր։
ԵՄ-ին առնչվող քաղաքականության հարցում Բրյուսելի հետ հնարավոր հիմնական տարաձայնությունը կարող է վերաբերել ֆինանսական միջոցներին։
ԵՄ-ի քաղաքական ազդեցությունը վերականգնելու վերաբերյալ լայն խոստումների կողքին՝ «Ժողովրդական կուսակցությունը» (PP) պարտավորվում է պահպանել գյուղատնտեսության և համախմբման քաղաքականության (cohesion policy) համար նախատեսված առանձին ֆինանսավորման ուղղությունները ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեում (2028–2032 թթ.), որի շուրջ բանակ Vox-ը կոչ է անում կասեցնել միջազգային առևտրային համաձայնագրերը և վերանայել դիվանագիտական հարաբերությունները Մարոկկոյի հետ, մինչև այն չհարգի «Իսպանիայի սահմաններն ու ինքնիշխանությունը» Սեուտայում և Մելիլյայում, որը Իսպանիայի մյուս հյուսիսաֆրիկյան էքսկլավն է։
Եվրոպացի ձախակողմյան կոալիցիա
Ընտրություններում մեկ այլ կարևոր խաղացող է ծայրահեղ ձախակողմյան «Լայն ճակատ» կոալիցիան, որի կազմում են նախկինում Սանչեսի կոալիցիոն կառավարությունում Սումարի դրոշի ներքո ծառայած գործիչներ։
Եվրոպան առանձնանում է նրա ծրագրում՝ փոփոխությունների բարձր սպասումներով և քաղաքականության մանրամասնության մակարդակով, որն առանձնանում է շատ մրցակիցների համեմատ։
Պահանջները տատանվում են Եվրոպական կենտրոնական բանկի մանրակրկիտ բարեփոխումից և ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնների վերանայումից մինչև Բրյուսելի որոշումների կայացման գործընթացում միաձայնության վերացում և խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների խիստ կարգավորում։
ԵՄ-ի հարցում Իսպանիայի սոցիալիստական աշխատավորական կուսակցությունը (PSOE) Սանչեսին ներկայացնում է որպես եվրոպական առաջնորդության առանցքային դեմք՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության, «կանաչ» քաղաքականության և արհեստական բանականության կարգավորման ոլորտներում։ «Քանի որ Իսպանիայի ապագան չի որոշվում միայն մեր սահմանների ներսում», — նշվում է կուսակցության ծրագրային փաստաթղթում։
Սանչեսի հեռանալը նոր հարված կլինի եվրոպական ձախ ուժերի համար
Բրյուսելում կուսակցությունը հանդես է գալիս ԵՄ-ի ավելի «հավակնոտ» բյուջեի օգտին՝ պահանջելով մեծացնել ներդրումներն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բնակարանային ապահովումը, կրթությունը, առողջապահությունը և հանրային ծառայությունները։
Նախորդ ծրագրերի համեմատ՝ ուշագրավ է, որ PSOE-ն ընդհանրապես չի հիշատակում Մարոկկոն, որին իսպանացի պաշտոնյաները համարում են առանցքային դաշնակից։ Սա պայմանավորված է Մադրիդի և Ռաբաթի միջև հարաբերությունների լարվածությամբ, որն առաջացել է այս ամռանը Սեուտայում սահմանի զանգվածային հատման դեպքերից հետո։
Կուսակցությունը նաև առաջին անգամ լռում է Արևմտյան Սահարայի ինքնորոշման իրավունքի մասին (նախկին իսպանական գաղութ, որը բռնակցվել է Մարոկկոյի կողմից)։ Այս քայլը դիտարկվում է որպես Ռաբաթի հետ լարվածությունը թուլացնելուն ուղղված ժեստ։
Ուշադրության կենտրոնում՝ Մարոկկոն
Իսպանիայի կենտրոնամետ-աջ ուժերը նախընտրել են ավելի քիչ ծավալուն փաստաթուղթ՝ ավելի մեծ խոստումներով։ Նրանց նախընտրական ծրագիրը մոտ կրկնակի ավելի կարճ է, քան 2023 թվականին ներկայացվածը, երբ Ֆեյխոոն առաջին անգամ առաջադրվել էր որպես «Ժողովրդական կուսակցության» (PP) առաջնորդ։
Փաստաթղթի վերջում տեղ է գտել արտաքին քաղաքական օրակարգը, որն ուղղված է Սանչեսի կողմից ընդունված ամենավիճահարույց դիվանագիտական որոշումների դեմ։ Մասնավորապես, շեշտվում է, որ արտաքին քաղաքականության մեջ կտրուկ շրջադարձեր չպետք է կատարվեն՝ առանց Իսպանիայի խորհրդարանին տեղեկացնելու։
Սա ակնհայտ ակնարկ է Սանչեսի՝ 2022 թվականին կայացրած որոշման վերաբերյալ, երբ նա պաշտպանեց Արևմտյան Սահարայի վերաբերյալ Մարոկկոյի առաջարկած ինքնավարության ծրագիրը։ Այդ անսպասելի շրջադարձը հանգեցրեց Ալժիրի հետ դիվանագիտական լարվածության ԵՄ-ի քաղաքական ազդեցությունը վերականգնելու վերաբերյալ լայն խոստումների կողքին՝ Ժողովրդական կուսակցությունը (PP) պարտավորվում է պահպանել գյուղատնտեսության և համախմբման քաղաքականության (cohesion policy) ֆինանսավորման առանձին ուղղությունները միության հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեում (2028-2032 թթ.), որի շուրջ բանակցությունները ներկայումս ընթանում են։
Քաղաքական օրակարգի բացակայություն
«Vox»-ի՝ արմատական ազգայնական կուսակցության համար, որը ընտրություններից հետո կարող է վճռորոշ դեր խաղալ կառավարության ձևավորման հարցում, ո՛չ արտաքին քաղաքականությունը, ո՛չ էլ ԵՄ-ն առաջնահերթությունների շարքում չեն դասվում։
Թեև կուսակցության առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալը բազմիցս հպարտությամբ խոսել է իր միջազգային դաշնակիցների մասին, որոնց թվում են Իտալիայից Ջորջիա Մելոնին և Ֆրանսիայից Մարին Լը Պենը, կուսակցության ծրագրում Եվրոպան հիշատակվում է ընդամենը մեկ անգամ։ Այն կոչ է անում վերադառնալ ազգային կարգավորումների՝ ոգեշնչված ԵՄ-ի «Կանաչ գործարքի» (Green Deal) դեմ ուղղված հակազդեցությամբ։
«Vox»-ը պահանջում է կասեցնել միջազգային առևտրային համաձայնագրերը և վերանայել դիվանագիտական հարաբերությունները Մարոկկոյի հետ այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջինս չի հարգում «Իսպանիայի սահմաններն ու ինքնիշխանությունը» Սեուտայում և Մելիլյայում (Իսպանիայի մեկ այլ անկլավ Հյուսիսային Աֆրիկայում)։
Եվրոպամետ ձախ կոալիցիա
Ընտրություններում մեկ այլ առանցքային դերակատար է ծայրահեղ ձախ «Լայն ճակատ» (Broad Front) կոալիցիան, որի կազմում ընդգրկված են գործիչներ, ովքեր նախկինում աշխատել են Սանչեսի կոալիցիոն կառավարությունում՝ «Sumar» դաշինքի շրջանակներում։
Նրանց ծրագրում Եվրոպան առանցքային տեղ է զբաղեցնում. այն պարունակում է փոփոխությունների մեծ սպասելիքներ և քաղաքական մանրամասների այնպիսի մակարդակ, որն աչքի է ընկնում մրցակիցների մեծ մասի համեմատ։
Պահանջները բազմազան են՝ սկսած Եվրոպական կենտրոնական բանկի հիմնարար բարեփոխումից և ԵՄ ֆիսկալ կանոնների վերանայումից, մինչև Բրյուսելում որոշումների կայացման գործընթացում միաձայնության սկզբունքի վերացումը և խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ խիստ կարգավորումների սահմանումը։
ԵՄ բյուջեի հարցում կուսակցությունը հիմնականում ցանկանում է ավելացնել ինչպես ազգային ներդրումները, այնպես էլ այսպես կոչված «սեփական ռեսուրսները», միաժամանակ մեծ քանակությամբ միջոցներ հատկացնելով շրջակա միջավայրի քաղաքականությանը։
Ամենաուժեղ դիրքորոշումները վերաբերում են արտաքին քաղաքականությանը և միգրացիային։ Կոալիցիան ցանկանում է չեղարկել ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման համաձայնագիրը, ինչպես նաև ԵՄ նոր կանոնները, որոնք թույլ են տալիս «վերադարձի կենտրոններ» ստեղծել երրորդ երկրներում։ Այն նաև ավելի կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել Մարոկկոյի նկատմամբ, որը կիսում են նաև Ժողովրդական կուսակցությունը և Vox-ը։ Ձախակողմյան խումբը պաշտպանում է ռազմական ծախսերի կրճատումը՝ միաժամանակ խուսափելով ՆԱՏՕ-ի վրա ճակատային հարձակումից, և համերաշխություն է հայտնում Ուկրաինային։
Բաց մի թողեք
Վանաչիի թափը թուլանում է, սակայն Մելոնիին դեռ անհրաժեշտ են նրա ձայները
Կոշտան ԵՄ բյուջեի հարցով Մակրոնին նախատոնական՝ սուրբծննդյան նվեր է մատուցում
Լեհաստանը «ուժեղ աջակցություն» կստանա օդային տարածքի խախտումներից հետո