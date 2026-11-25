Եվրոպան կմիանա Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հաջորդ փուլին։
Այս մասին Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Պաշտոնյան նշել է, որ Եվրոպան Մոսկվայից ակնկալում է, ի թիվս այլ քայլերի, ձմռան ընթացքում Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների հրթիռակոծումների դադարեցում, նաև զինադադար՝ Սև ծովով պարենամթերքի անվտանգ փոխադրումն ապահովելու համար։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանն առաջարկել է ՆԱՏՕ-ին խոցել Ուկրաինայի տարածքի վրայով թռչող հրթիռները
Մերցը գերմանացիներին կոչ է արել պատրաստվել պետական ծախսերի կրճատմանը
Արտահերթ ընտրություններ Թուրքիայում