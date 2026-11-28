Եվրոպական Միության երկրները վախենում էին Պեկինի առևտրային հակահարվածից։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ի վերջո, Չինաստանը չի անվանվի կամ չի ամաչեցվի։
Կիբերանվտանգության մասին օրենքի հունվարյան վերանայման առաջարկը ներառում էր մի դրույթ, որը թույլ էր տալիս ԵՄ-ին ամբողջ երկիրը որակել որպես կիբերանվտանգության սպառնալիք։ Տեխնիկապես ցանկացած երկիր կարող էր առանձնացվել, բայց բոլորը գիտեին, որ միջոցառումն ուղղված էր ուղղակիորեն Չինաստանին։
Առաջարկը, որը արագ քննադատության արժանացավ Պեկինի իշխանությունների կողմից, 11 ամիս շարունակ մնաց որպես դիվանագիտական և առևտրային քաղաքականության լուրջ առճակատում, նախքան այս շաբաթ վերջնականապես մերժվելը՝ ԵՄ անդամ երկրների դիմադրության պատճառով։
Եվրոպական մայրաքաղաքների որոշումը՝ չեղյալ հայտարարել առաջարկվող օրենքի այս բաժինը նշանակալի պարտություն է Հանձնաժողովի այն անդամների համար, ովքեր համոզված էին, որ ամբողջ երկիրը որպես սպառնալիք որակելը անհրաժեշտ քայլ է՝ կարևորագույն ենթակառուցվածքները կիբերհարձակումներից պաշտպանելու համար։
Այս քայլը «կառուցողական քայլ» է, ուրբաթ օրը հայտարարեց ԵՄ-ում Չինաստանի առևտրի պալատի խոսնակը։
Ընդհանուր օրենսդրությունը, որը կոչվում է CSA2, փորձ է՝ ամրապնդելու մատակարարման շղթաները Եվրոպայի առավել կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռահաղորդակցությունը, էներգետիկան և տրանսպորտը։ Այս ոլորտները հագեցած են չինական ընկերությունների (օրինակ՝ Huawei-ի) տեխնոլոգիաներով։ Անվտանգության հարցերում կոշտ դիրքորոշում ունեցողները վաղուց զգուշացնում են, որ չինական ընկերությունների խորը ներթափանցումը կենսական ենթակառուցվածքներ Եվրոպան խոցելի է դարձնում դիվերսիաների և լրտեսության նկատմամբ։
Չինաստանը խստորեն քննադատել է կոնկրետ երկրներին առնչվող դրույթը՝ որակելով այն որպես անվտանգության միջոցառման քողի տակ իրականացվող առևտրային քաղաքականություն։ Պեկինն այն անվանել է «բացահայտ պրոտեկցիոնիզմ» և զգուշացրել, որ ի պատասխան այդ օրենքի՝ կձեռնարկի «անհրաժեշտ միջոցներ»։
Քաղաքական ընտրություն
Այս դրույթի վերջնական հանումը ցույց է տալիս այն նուրբ հավասարակշռությունը, որը պետք է պահպանի ԵՄ-ն՝ իր առավել կարևոր ոլորտներից չինական տեխնոլոգիաները դուրս մղելու համար՝ միաժամանակ չգրգռելով Պեկինին։
Նիդերլանդները՝ օրինագծի վերաբերյալ իր դիտարկումներում, նշել է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել հնարավոր պատասխան քայլերը և դրանց հետևանքները Եվրամիության համար։ Սա տեղի է ունենում նաև այն բանից կարճ ժամանակ անց, երբ ԵՄ-ն և Չինաստանը համաձայնության եկան՝ սահմանափակելու էլեկտրական մեքենաների ներհոսքը ԵՄ տարածք։
Այնուամենայնիվ, որոշակի չինական տեխնոլոգիաները Եվրոպայից դուրս պահելու ջանքերը դեռ չեն ավարտվել։ Այժմ ուշադրությունը կենտրոնանալու է ոչ ԵՄ երկրների կողմից ստեղծվող, այսպես կոչված, «ոչ տեխնիկական» ռիսկերի վրա։ Դրանք կդիտարկվեն որպես ԵՄ-ի կողմից իրականացվող՝ կոնկրետ ոլորտներին առնչվող անվտանգության ռիսկերի գնահատման գործընթացի մաս։
Որոշների կարծիքով՝ «մատնանշելու և պախարակելու» (name-and-shame) առաջարկը միայն ռիսկեր էր պարունակում՝ առանց որևէ օգուտի։ Չինաստանին կամ որևէ այլ երկրի պաշտոնապես որպես անվտանգության համակարգային սպառնալիք ներկայացնելը կարող է հանգեցնել լուրջ քաղաքական, դիվանագիտական, իրավական և տնտեսական հետևանքների։
Կարգավորող մարմինները այժմ կսահմանափակեն իրենց թիրախավորումը որոշակի ընկերությունների վրա, մինչդեռ ԵՄ-ն դեռևս կարող է արգելափակել կամ վտարել ռիսկային տեխնոլոգիաները՝ առանց դիվանագիտական համարժեքի՝ ազգային ապտակի։
Մյուսների համար սա կապիտուլյացիա է։ «Սա բացարձակապես անընդունելի է», – ասաց Բարտ Գրութհեյսը, Չինաստանի վաղեմի կողմնակից և Եվրոպական խորհրդարանի լիբերալ «Renew» խմբի օրենսդիր, որը աշխատում է օրենսդրության վրա։
«Մեր բարձր ռիսկային հակառակորդներին նույնիսկ անվանելուց հրաժարվելը վտանգում է ԵՄ-ն աշխարհաքաղաքական առումով անտեղի դարձնել», – ավելացրեց նա։
Բաց մի թողեք
Ռիվիերայի քաղաքապետը ցանկանում է Ֆրանսիա բերել Խավիեր Միլեյի «շղթայական սղոցի» քաղաքականությունը․ Լուսանկար
9 բան, որ պետք է կարդալ Իսպանիայի ընտրություններից առաջ
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ռաֆայել Գլյուքսման. «Ֆրանսիայի քվեարկությունը կորոշի Եվրոպայի ճակատագիրը»