Կիևում օրենսդիրներից մեկը կոչ է արել փոխարինել ԱՄՆ նախագահի փեսային՝ որպես խաղաղության հարցերով բանագնաց, իսկ Եվրախորհրդարանի գերմանացի պատգամավորներից մեկը նշել է, որ նա կրկնում է «զուտ կրեմլյան քարոզչությունը»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խաղաղության հարցերով բանագնաց Ջարեդ Քուշները այս շաբաթ իր դեմ է տրամադրել Ուկրաինային, ինչպես նաև այլ երկրների։
Կիևի և Ուկրաինայի եվրոպական դաշնակիցների շրջանում բարձրաստիճան քաղաքական գործիչները կոշտ քննադատության են ենթարկել ԱՄՆ նախագահի փեսային այն բանից հետո, երբ վերջինս Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին անվանել է «քաղաքականության գրոսմայստեր»։ Կիևում օրենսդիրներից մեկը նույնիսկ պահանջել է հեռացնել Քուշներին Մոսկվայի հետ խաղաղ բանակցություններից։
Չորեքշաբթի հրապարակված հարցազրույցում, որը տեղ է գտել Axel Springer-ի գործադիր տնօրեն Մաթիաս Դյոփֆների «MD Meets» փոդքասթում, Քուշները նաև հայտարարել է, թե Պուտինը «զսպվածություն է դրսևորել»՝ չկիրառելով միջուկային զենք։ Նա նաև պնդել է, որ հակամարտությունը, որը Կրեմլը սրեց 2022 թվականին լայնամասշտաբ ներխուժմամբ, «փաստացի վերածվել է փոխարինող պատերազմի (proxy war), որտեղ Եվրոպան ֆինանսավորում և զինում է Ուկրաինային՝ ընդդեմ Ռուսաստանի»։ «MD Meets»-ը նույնպես Axel Springer Global Reporters Network-ի մաս է կազմում։
«Սա չափազանց վտանգավոր է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Միացյալ Նահանգների անվտանգության և ազգային շահերի համար», — ասել է Ուկրաինայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու «Ժողովրդի ծառա» կուսակցության պատգամավոր Ալեքսանդր Մերեժկոն։
Հարցազրույցը հազվադեպ հնարավորություն ընձեռեց պատկերացում կազմելու Քուշների մտածելակերպի մասին․ նա անդրադարձավ Ուկրաինայում, Իրանում և Գազայում իր դերակատարմանը, ինչպես նաև արտահայտեց այն համոզմունքը, թե «Ամերիկայի ամենաարժեքավոր արտահանվող ապրանքն, ըստ էության, կապիտալիզմն է»։
Քուշները, ով հարցազրույցում ռուս պաշտոնյա Կիրիլ Դմիտրիևին բնորոշեց որպես «հրաշալի ընկեր», ավելի զուսպ էր Զելենսկու հասցեին՝ նշելով, որ վերջինս նախկինում «սխալմամբ» քննադատել է Թրամփին։
Այս հայտարարությունները հնչում են Կիևի և Սպիտակ տան միջև հարաբերությունների համար զգայուն մի պահի։ Զելենսկին շարունակում է պնդել ամերիկյան արտադրության «Patriot» հրթիռների մատակարարման հարցը, իսկ այս ամիս Աբու Դաբիում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ անցկացված խաղաղ բանակցությունները որևէ շրջադարձային արդյունք չտվեցին։
ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի ղեկավարների միջև լարվածությունը պահպանվում է, իսկ չորեքշաբթի օրը Թրամփը միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ համատեղ հայտարարության մեջ՝ կոչ անելով թե՛ Ուկրաինային, թե՛ Ռուսաստանին՝ զերծ մնալ պատերազմի ընդլայնումից։
«Ես վաղուց եմ պնդում, որ Վիտկոֆին և Քուշներին պետք է փոխարինել», — ասաց Մերեժկոն՝ նկատի ունենալով նաև Սթիվ Վիտկոֆին՝ Թրամփի մեկ այլ բանագնացի։ — «Նրանք Ուկրաինային դիտարկում են ոչ թե որպես Ռուսաստանի հետ գործարքներ փնտրող գործարարներ, այլ՝ բուն Պուտինի աչքերով»։
Կիևում ամենամեծ զայրույթն առաջացրեց Քուշների այն ձևակերպումը, թե հակամարտությունը Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև ընթացող «փոխարինող պատերազմ» (proxy war) է։
«Սա իրականության լիակատար աղավաղում է, որը, ի թիվս այլ բաների, ժխտում է Ուկրաինայի՝ որպես անկախ սուբյեկտի կարգավիճակը», — ասաց «Ժողովրդի ծառա» կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր Գալինա Յանչենկոն։ — «Տպավորություն է ստեղծվում, որ այս հարցազրույցում Ջարեդ Քուշները, ըստ էության, հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի շահերի պաշտպան»։
Սպիտակ տունը չարձագանքեց Քուշների հասցեին հնչած քննադատության վերաբերյալ մեկնաբանություն տալու խնդրանքին։
«Զուտ կրեմլյան քարոզչություն»
Հարցազրույցը նաև զայրույթ առաջացրեց Ուկրաինայի՝ Եվրոպայում ամենահաստատակամ աջակիցների շրջանում։
Գերմանացի փորձառու օրենսդիր Ռոդերիխ Կիզևետերը՝ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած «Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն» կուսակցությունից, հայտնեց, որ Վաշինգտոնը «չի գործում որպես անաչառ միջնորդ», այլ միակողմանի ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի վրա։ «Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի կողմում է», — ասաց նա։
Սպիտակ տունը նաև չարձագանքեց Թրամփի հասցեին հնչած ավելի լայն քննադատության վերաբերյալ մեկնաբանություն տալու խնդրանքին։
«Պրոքսի պատերազմի» (փոխարինող ուժերի միջոցով մղվող պատերազմի) մասին ձևակերպումը «զուտ կրեմլյան քարոզչություն է», — ասաց Եվրախորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մարի-Ագնես Շտրակ-Ցիմերմանը։ Նրա խոսքով՝ այս հայտարարություններից հետո Քուշներին «դժվար թե կարելի է լրջորեն ընդունել որպես չեզոք միջնորդ»։ Նա հավելեց, որ Սպիտակ տունը, կարծես, «ավելի շուտ Պուտինի գիրկն է նստում, քան աշխատում արդար խաղաղության հաստատման ուղղությամբ»։
Մենք դիմել էինք Լեհաստանի, Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի (Ռուսաստանի հանդեպ ամենակոշտ դիրքորոշում ունեցող եվրոպական երկրներից մի քանիսի) արտաքին գործերի նախարարություններին՝ խնդրելով մեկնաբանել Քուշների խոսքերը, սակայն հոդվածի հրապարակման պահին պատասխան չէր ստացել։
Ուկրաինական «Ժողովրդի ծառա» կուսակցության պատգամավոր Յանչենկոյի համար ավելի մեծ վտանգն այն է, որ Վաշինգտոնը հավատում է նրան, ինչ լսում է Մոսկվայից։
«Իմ կարծիքով՝ հարաբերությունների ջերմացման մասին խոսակցությունները մի առասպել են, որին Պուտինը փորձում է հավատացնել ամերիկյան բանակցային թիմին», — ասաց նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները շտապում են մինչև հունվար մի շարք համաձայնագրեր հաստատել։ Ո՞րն է այդ շտապողականության պատճառը
ԵՄ առաջնորդները պատրաստ են առճակատման գնալ Թրամփի հետ՝ կապված թվային հարկերի, պաշտպանության և Ուկրաինայի հարցերի հետ
Բյուջետային գագաթնաժողովից հեռանալը ԵՄ-ին մեկ ամիս է թողնում՝ համաձայնությունը փրկելու համար