Եվրոպայի փաթեթավորման թափոններից մաքրման համար նախատեսված օրենքները փչացնում են տոնական շրջանը որոշ փոքր վաճառողների համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Այս տարի Սուրբ Ծնունդը գողանալը Գրինչի սպառնալիքը չէ։ Հազարավոր փոքր բիզնեսների կարծիքով՝ Եվրամիության նոր փաթեթավորման օրենքներն են։
Քանի որ այս շաբաթվա «Սև ուրբաթի» զեղչերը մեկնարկում են ծախսերի շրջանը, որոշ ընկերություններ ասում են, որ ԵՄ նոր կիրառված բնապահպանական կանոնները խանգարում են իրենց իրենց արտադրանքը փոստով ուղարկել ամբողջ Եվրոպայով մեկ՝ զրկելով նրանց սեզոնային զեղչերից, որոնք կարող են լինել տարվա եկամտի ամենամեծ աղբյուրը։
ԵՄ փաթեթավորման և փաթեթավորման թափոնների մասին կանոնակարգը, որն ուժի մեջ է մտել օգոստոսին, պահանջում է, որ բոլոր բիզնեսները, այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատերերը և փոքր ընկերությունները, որոնք ունեն ընդամենը մի քանի աշխատակից, նշանակեն և վճարեն մեկին, որը կվերահսկի թափոնների կառավարումը ԵՄ յուրաքանչյուր երկրում, որտեղ նրանք վաճառում են փաթեթավորված ապրանքներ։
Նոր օրենքի նպատակն է ստիպել բիզնեսներին պատասխանատվություն կրել ԵՄ-ում ամեն տարի առաջացող ավելի քան 80 միլիոն տոննա փաթեթավորման թափոնների համար, որոնք լցնում են աղբավայրերը և աղտոտում շրջակա միջավայրը։
Սակայն շատ փոքր ձեռնարկությունների համար դրա հետևանքն այն է, որ նրանք ստիպված կլինեն պարզապես դադարեցնել իրենց արտադրանքի արտասահմանյան առաքումները։ «Եվրոպական արհեստագործական դաշինքի» (European Crafts Alliance) կողմից սեպտեմբերին անցկացված՝ միկրոձեռնարկություններին վերաբերող հարցումը ցույց է տվել, որ դրանց գրեթե 60%-ը օրենքի պատճառով դադարեցրել, սահմանափակել կամ կասեցրել է ծանրոցների ուղարկումը սահմաններից այն կողմ։
Ըստ ֆիննական «Pakkausvastuu» ընկերության, որն օգնում է վաճառողներին կատարել այդ պահանջները, յուրաքանչյուր երկրի համար ներկայացուցիչ նշանակելը կարող է տարեկան հարյուրավոր եվրո արժենալ։ 27 երկրների պարագայում դա կարող է վաճառողների համար տարեկան մի քանի հազար եվրոյի ծախս առաջացնել։
Բրյուսելը, գտնվելով այս պարտավորությունները կասեցնելու ուժեղ ճնշման տակ, առաջարկել է չեղարկել պահանջները բոլոր ընկերությունների համար։ ԵՄ շրջակա միջավայրի հարցերով պատասխանատու Ջեսիկա Ռոսվալը հայտնել է, որ հույս ունի համաձայնության հասնել մինչև «Սև ուրբաթը»։
Սակայն փոփոխություններն ուժի մեջ դնելու համար անհրաժեշտ է ԵՄ երկու համաօրենսդիր մարմինների՝ անդամ երկրների և Եվրոպական խորհրդարանի հավանությունը, իսկ նրանք չեն հասցրել տեղավորվել սահմանված ժամկետում։
Նրանք կրկին կհանդիպեն երեքշաբթի՝ համաձայնության գալու փորձով։ Բայց նույնիսկ համաձայնության դեպքում, քիչ հավանական է, որ կանոնները պաշտոնապես կչեղարկվեն մինչև Սուրբ ծննդյան տոների առևտրային շրջանը։
«Մինչև Սուրբ ծնունդ ընդամենը մի քանի շաբաթ է մնացել։ Փոքր վաճառողները հայտնվել են մեծ անորոշության մեջ և ստիպված են որոշել՝ արդյոք վճարել և ենթարկվել այն կանոններին, որոնք կարող են չեղարկվել ընդամենը մի քանի շաբաթ անց», — նշել է eBay-ի՝ ԵՄ-ում կառավարական կապերի գծով ղեկավարի տեղակալ Շառլոտ Շեյնարը։
Հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ ԵՄ գործադիր մարմինը կոչ է անում համահեղինակներին «հնարավորինս շուտ» առաջ մղել այս հարցը և խորհուրդ է տվել անդամ երկրներին մինչ այդ պահանջներին ցուցաբերել «կառուցողական և պրագմատիկ մոտեցում»։
Հանձնաժողովը նաև հիշեցրել է ԵՄ մայրաքաղաքներին խուսափել փոքր քանակությամբ փաթեթավորման արտադրողների, այդ թվում՝ ՓՄՁ-ների վրա «անհամաչափ կարգավորիչ բեռից», ասել է խոսնակը։
Ըստ էության, մի՛ տուգանեք ընկերություններին, եթե նրանք չեն նշանակում թափոնների հետ կապված խնդիրներ ունեցող մեկին։
Սակայն ընկերությունները դեռևս կբախվեն համապատասխանության խնդիրների իրենց արժեքային շղթաներում, ինչը Հանձնաժողովի խորհուրդը կդարձնի ավելորդ, ասել է Վիլեմսը։
«Իշխանությունները կարող են ասել, որ նախ կխորհրդակցեն, իսկ հետո կպատժեն, բայց շուկան կարող է ավելի խիստ լինել և դեռևս կարող է ստիպել ՓՄՁ-ներին համապատասխանել, նույնիսկ եթե նրանք տեսականորեն ազատված են», – ասել է նա։
Դժվար իրավիճակը
Ընկերություններն ունեն երկու տարբերակ՝ կամ կրել ծախսերը, որպեսզի կարողանան վաճառել այլ երկրներին տոնական շրջանում, կամ ընտրել չվաճառել և բաց թողնել Սուրբ Ծննդյան շահույթը։
Կանոններից հատկապես ուժեղ հարված են ստանում միկրոբիզնեսները, որոնք ունեն 10-ից պակաս աշխատակից և կազմում են ԵՄ բիզնեսների ավելի քան 90%-ը: Շեյնարդն ասել է, որ նրանք այս էլեկտրոնային պարբերական վաճառքի կանոններին «ամենախոցելի կատեգորիան» են, քանի որ նրանք չունեն համապատասխանելու ռեսուրսներ, և սահմանային վաճառքը կազմում է նրանց շահույթի մեծ մասը։
eBay-ում ժամացույցների ժապավենների վաճառող Ալբերտին Ռավենսբերգենն ասել է, որ այսպես կոչված «լիազորված ներկայացուցչի» համար տարեկան վճարը կարող է հեշտությամբ ավելի թանկ արժենալ, քան իր կատարած վաճառքը։
«Դժվար է արդարացնել այդ ծախսը, հատկապես երբ ԵՄ-ն արդեն քննարկում է այդ պահանջը վերացնելու հարցը։ Ես չեմ կարող թույլ տալ ինձ կատարել ներդրումներ, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս անց կարող են ավելորդ դառնալ», — ասաց նա։
Վիլեմսի խոսքով՝ նույնիսկ եթե այս պարտավորությունը վերացվի, արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության (EPR) շրջանակներում հաշվետվություն ներկայացնելու այլ պահանջներից բխող լրացուցիչ վճարները կշարունակեն խոչընդոտ հանդիսանալ վաճառքի համար, ինչը կարող է լուրջ վարչական և ֆինանսական բեռ դառնալ։
Դանդաղ ընթացող պարզեցում
Եվրահանձնաժողովն անցյալ տարվա դեկտեմբերին առաջարկել էր վերացնել այդ պահանջը՝ որպես բնապահպանական մի շարք օրենքների պարզեցմանն ուղղված ավելի լայն փաթեթի մաս։ Սակայն գրեթե մեկ տարի անց ԵՄ անդամ երկրները և Եվրոպական խորհրդարանը դեռևս համաձայնության չեն եկել այդ փաթեթի շուրջ։
Պորտուգալացի եվրոպատգամավոր Անա Վասկոնսելոսը, ով զբաղվում է այս հարցով, նշում է, որ թեև Եվրահանձնաժողովն ու Եվրախորհրդարանը գիտակցել են խնդրի հրատապությունը և արագ գործել, ԵՄ անդամ երկրները դեռևս «արգելակում են առաջընթացը»։
«Անընդունելի և անհասկանալի է անտեսել այն փոքր ձեռնարկություններին, որոնք տուժել են անհաջող քաղաքականության հետևանքով, հատկապես այն ժամանակ, երբ մրցունակությունը ԵՄ օրակարգում առաջնային տեղ է զբաղեցնում», — ասաց նա։
ԵՄ խորհուրդը, որը ներկայացնում է անդամ երկրների շահերը, իր դիրքորոշումը ձևավորեց հոկտեմբերին՝ հունիսին բանակցությունների փակուղի մտնելուց հետո։ ԵՄ մի շարք երկրներ «լուրջ վերապահումներ» հայտնեցին Եվրահանձնաժողովի առաջարկի վերաբերյալ և պնդեցին սպասել «Շրջանաձև տնտեսության մասին» (Circular Economy Act) սպասվող օրենքին, որը, ակնկալվում է, կպարզեցնի և կներդաշնակեցնի թափոնների համար արտադրողների պատասխանատվությունը կարգավորող կանոնները։
Բանակցությունները վերսկսվեցին այն բանից հետո, երբ օգոստոսին ուժի մեջ մտավ «Փաթեթավորման և փաթեթավորման թափոնների մասին» կանոնակարգը, ինչը ընկերությունների կողմից բողոքների ալիք բարձրացրեց։
«Սոցիալիստներ և դեմոկրատներ» խմբակցության փոխնախագահ Դելարա Բուրկհարդը հայտնեց, որ խորհրդարանում կենտրոնաձախ ուղղվածություն ունեցող այս խումբը շրջակա միջավայրին վերաբերող համապարփակ օրենսդրական փաթեթի մշակման վաղ փուլերում Եվրահանձնաժողովին խորհուրդ էր տվել փաթեթավորման թափոնների կանոնակարգերում իրականացնել «նպատակային» պարզեցումներ՝ նշելով, որ հակառակ դեպքում անդամ երկրները, ամենայն հավանականությամբ, համաձայնություն չէին տա։
«Սակայն նրանք այնքան էին տարված թափոնների բոլոր հոսքերն ընդգրկելու մտքով, որ անտեսեցին դրա հետևում թաքնված իրողությունը», — ասաց գերմանացի եվրապատգամավորը, ով նույնպես զբաղվում է այս հարցով։
Բաց մի թողեք
Բունդեսթագը հաստատել է Գերմանիայի դաշնային բյուջեն․ նախատեսվում է պաշտպանական ծախսերի ռեկորդային ցուցանիշ
ԵՄ հաջորդ տարվա բյուջեն 211,5 միլիարդ եվրո է
Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև սննդամթերքի վերաբերյալ համաձայնագիրը նախատեսում է տուգանք