07/08/2025

ՊՎԾ-ն և ԱԱԾ-ն պետք է խոշորացույցի տակ պահեն առողջապահության նախարարությունը․ նախարարության բոլոր մրցույթները, նշանակումները․․․

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

«Առողջապահության նախարարության՝ պետական բյուջեից հատկացված գումարների ծախսի արդյունավետության գնահատման համար պետք է հասկանալ՝ արդյո՞ք բնակչության կյանքը փոխվել է դեպի լավը. տեսնում ենք, որ անդադար բողոքում են առողջապահական համակարգում տիրող քաոսից, բողոքում են բոլորը»,- այս մասին ասել «Առողջության իրավունք» ՀԿ նախագահ Անուշ Պողոսյանը՝ հավելելով, որ դրանից ելելով, ասել, թե բարեփոխումներով գնում են առաջ, արդար չի լինի։

Պողոսյանի խոսքով՝ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը փորձում է համակարգ բերել յուրայիններին.․․ Նրա գործունեությունը սպասվող ընտրությունների համատեքստում է։

«Կան շատ վատ աշխատող տնօրեններ, որոնք այնքան շատ օրենսդրական նորմեր են խախտել, որ մի 15 տարվա քրեական գործերի հիմք կարող են հանդիսանալ, բայց առողջապահության նախարարը ցուցաբերում է հանցավոր անգործություն, և այդ տնօրեններ շարունակում են աշխատել իրենց պաշտոնում․ ինչո՞ւ. որովհետև իրենց քաղաքական թիմից են, և այդ մարդիկ իրենց պետք են ընտրությունների ժամանակ»,- շեշտեց Պողոսյանը՝ հավելելով, որ նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը դեռ ամբողջությամբ նախարարությունը չի հանձնել Ավանեսյանին, «դա նշանակում է, որ նախարարությունում բազմաթիվ հարցեր և խնդիրներ լուծվում են Թորոսյան Արսենի ձեռքով՝ կապված կադրերի նշանակման հետ և այլն»։

«Կարծում եմ՝ ՊՎԾ-ն և ԱԱԾ-ն պետք է խոշորացույցի տակ պահեն առողջապահության նախարարությունը․ նախարարության բոլոր մրցույթները, նշանակումները․․․ Ազգային անվտանգության հարց է այն, որ ոչ մասնագետը, մրցութային ոչ ճիշտ ընթացակարգով անցած անձը քաղաքական նկատառումներով բժշկական կենտրոն է ղեկավարում»,- ընդգծեց Պողոսյանը։

ՊՎԾ-ն և ԱԱԾ-ն պետք է խոշորացույցի տակ պահեն առողջապահության նախարարության մրցույթները և նշանակումները

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ պատճառով է 49-ամյա կինը մաhացել՝ շտապօգնության, թե՝ «Արմենիա» ԲԿ-ի

05/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օձի խայթոցից տուժած ևս մեկ քաղաքացի է հոսպիտալացվել

05/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մամայի համար ասում էի՝ կբուժվեմ, բայց ես չէի հավատում»,- ասում է 12-ամյա Լյուսիյան, ով հաղթահարել է քաղցկեղը

04/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան է ժամանելու ֆուտբոլի գերաստղ Ռոնալդուն … Լուսանկարներից դատելով` խաղը անցնելու է կարտոֆիլի դաշտերում. Սերգեյ Ջանջոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, փորձում է գործարկել այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը». Իրանի խորհրդարանի անդամ

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիբանանը մտնում է նոր պատերազմի մեջ, ինչ սպասել տարածաշրջանում

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուշադիր կարդացեք, թե ինչ են մատուցում մեր երեխաներին ԿԳԲ-ի մնացուկային գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները․ Դեմոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com