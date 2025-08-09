10/08/2025

Թրամփը կարող է ձգձգել բանակցություններն ու պայմանագրի կնքման գործընթացը, դա ձեռնտու է նաև Ալևին

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը գրել է․

«Եթե իրերին նայենք ռեալ, ապա այստեղ ուրվագծվում են հետևյալ սցենարները.

Թրամփի վարչակազմը մի կողմից չի ցանկանա արագ ստորագրման սցենարին, քանի որ նման պարագայում պետք է ընդունի, որ դափնիները պատկանում են Բայդենի վարչակազմին, կամ գոնե կիսի դրանք դեմոկրատների հետ:

Մյուս կողմից Թրամփը կարող է ձգձգել բանակցություններն ու պայմանագրի կնքման գործընթացը այնքան ժամանակ, որ դափնիները իրեն վերագրվեն՝ մանավանդ, հաշվի առնելով այն, որ Թրամփին անհրաժեշտ են խաղաղության հաստատման հաջողված պատմություններ:

Ժամանակի ձգձգման սցենարն իհարկե բխում է նաև Բաքվի շահերից, քանի որ Ադրբեջանն ավելի շատ կպահանջի Հայաստանից և ավելի քիչ ճնշումների կենթարկվի»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար. Հայրապետյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը սկսվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ. Զախարովա

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չինաստան-Պակիստան-Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության «հետագիծ»

09/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը խստորեն պետք է հակադարձի Զանգեզուրի միջացքն այլ անվան տակ շահագործողներին․ Վելայեթի

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը կարող է ձգձգել բանակցություններն ու պայմանագրի կնքման գործընթացը, դա ձեռնտու է նաև Ալևին

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է թե հանկարծ պատերազմ չլինի, որ իրենք իշխանության մնան․ Ուլոյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուկրաինայի ապագան չի կարող որոշվել առանց ուկրաինացիների». Մակրոն

09/08/2025 infomitk@gmail.com