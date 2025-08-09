09/08/2025

Հատուկ տաղանդ է պետք նման ձախողում անելու համար․ Օսկանյան

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հակասահմանադրական է որակում Հայաստանի կառավարության որոշումը՝ ճանապարհը 99 տարով այլ երկրին տալու վերաբերյալ։

«Ինչո՞ւ Ալիեւը չստորագրեց այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, Ալիեւը չստորագրեց, բայց ստացավ Մինսկի խմբի լուծարում, ստացավ անխափան միջանցք եւ Հայաստանի անվերապահ խոստումը, որը հետ չի կանգնի պայմանավորվածություններից, բայց Ադրբեջանը չստորագրեց։

Ճանապարհը 99 տարով տալը մի այլ երկրի չլսված բան է, հակասահմանադրական է։ Ադրբեջանն անխափան կարող է օգտագործել մեր ճանապարհը։ Ինչո՞ւ չստորագրեց, որովհետեւ դեռ պահանջներ ունի Հայաստանից։

Նման դիվանագիտական խայտառակություն չի եղել, հատուկ տաղանդ է պետք նման ձախողում անելու համար»,– ասաց Օսկանյանը ֆեյսբուքյան լայվում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սա Թրամփ-Ալիեւ գործարք էր, որում Փաշինյանը ընդամենը բուտաֆորիայի դեր ա խաղացել․ Զուրաբյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նման թղթեր ստորագրելու սահմանադրական լիազորություններ ՀՀ վարչապետը չունի․ Բագրատյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շուտով կլսեք․ Ստորագրողը հո ես չէի, ես ի՞նչ կապ ունեմ այդ փաստաթղթի հետ․ Դեմոյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչ ՀՀ վարչապետը Վաշինգտոնում է, իր հայրենիքում նա հետապնդում է Սամվել Կարապետյանին․ Լորա Լումեր

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար. Հայրապետյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ հերթեր հայ – վրացական սահմանին՝ Բագրատաշենում․ Ինչու ․․․

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակումը, բայց նաև մտահոգություն հայտնում

09/08/2025 infomitk@gmail.com