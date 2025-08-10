Եվրոպացի առաջնորդները «սարսափեցին» Պուտին-Ուիտկոֆ բանակցությունների առաջին լուրից հետո

Այս մասին գրում է New York Times-ը:
«Եվրոպացիները մտահոգված են, որ Թրամփն ու Պուտինը ինքնուրույն կգան համաձայնության, որը հետո կփորձեն պարտադրել Ուկրաինային։ Եվրոպացիները նույնպես ցանկանում են տեղ ունենալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, չնայած դա քիչ հավանական է համարվում»,- հայտնում է աղբյուրը։
Այժմ եվրոպացի առաջնորդների համար ավելի դժվար է դիմադրել Թրամփին, այն բանից հետո, երբ նա իսկապես «իջեցրեց» նրանց մաքսատուրքերը՝ այդպիսով ցույց տալով Եվրոպայի կշիռը։
Ամեն դեպքում, մի շարք աղբյուրներ պնդում են, թե եվրոպական երկրները, Ուկրաինայի հետ միասին, պատրաստել են այլընտրանքային ծրագիր, որը մերժում է Պուտինի առաջարկները։ Այն պահանջում է անհապաղ հրադադար՝ ցանկացած հետագա քայլից առաջ։
Հիմնական պայմանն այն է, որ տարածքների փոխանակումը պետք է լինի փոխադարձ. եթե Ուկրաինան զորքերը դուրս բերի որոշակի տարածքներից, Ռուսաստանը պարտավոր է նույնը անել մյուսներում։
Փաստաթղթում մերժվում է միակողմանի զիջումների գաղափարը, մասնավորապես՝ Դոնեցկի շրջանի մի մասի փոխանցումը՝ առանց հակազդեցության։ Բացի այդ, ծրագիրը նախատեսում է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ, այդ թվում՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորություն:
Այս հակածրագիրը ներկայացվել է ամերիկացի պաշտոնյաներին:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-Ադրբեջան-Հայաստան միջազգային պայմանագրի ստորագրումը աղետ է Վրաստանի համար․ Սաակաշվիլի
ԵՄ առաջնորդները դիմել են Թրամփին՝ կոչ անելով պաշտպանել Եվրոպայի և Ուկրաինայի անվտանգությունը
Զելենսկին կարող է մասնակցել Թրամփի և ռուս բռնապետ Պուտինի հանդիպմանը. CBS News