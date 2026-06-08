ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

Չհակադրվելով ավտոպարկի ապաածխածնացմանը, անդամ պետությունները պնդում են, որ Բրյուսելը պետք է դիմադրի կարգավորման միտմանը և փոխարենը ստեղծի ավելի շատ խթաններ խոշոր ընկերությունների համար՝ զրոյական կամ ցածր արտանետումներով մեքենաների և միկրոավտոբուսների մեջ ներդրումներ կատարելու համար։
Փաստաթղթի համաձայն՝ ինը եվրոպական մայրաքաղաքներ միավորվել են՝ դեմ լինելու Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկին, որը կպահանջի խոշոր կորպորատիվ մեքենաների ավտոպարկերից անցնել էլեկտրական մեքենաների։
Լեհաստանի գլխավորած կոալիցիան, որի մեջ են մտնում Բուլղարիան, Չեխիան, Էստոնիան, Հունգարիան, Իտալիան, Լատվիան, Սլովակիան և Ռումինիան, համակարգված մարտահրավեր է նետել Հանձնաժողովի առաջարկած օրենքին, որը կպարտադրի ավելի քան 250 աշխատակից կամ ավելի քան 50 միլիոն եվրո շրջանառություն ունեցող ընկերություններին ապաածխածնացնել իրենց մեքենաների և միկրոավտոբուսների ավտոպարկերը։
Թեման նախատեսվում է քննարկել ԵՄ տրանսպորտի նախարարների երկուշաբթի օրը Լյուքսեմբուրգում կայանալիք հանդիպման ժամանակ։
Հանձնաժողովը առաջարկում է, որ մինչև 2030 թվականը խոշոր ընկերությունների ավտոպարկերը ենթարկվեն երկու առանձին պարտադիր քվոտաների՝ որ բոլոր նոր գնված մեքենաների մոտավորապես 69 տոկոսը լինեն հիբրիդային և մոտ 45 տոկոսը՝ մարտկոցային էլեկտրական կամ ջրածնային վառելիքով աշխատող մեքենաներ։ Ճշգրիտ նպատակները կտարբերվեն անդամ պետությունների միջև։
ԵՄ ինը կառավարությունները ընդունում են, որ կորպորատիվ ավտոպարկերը կարող են մեծ դեր խաղալ ավելի մաքուր տրանսպորտային միջոցների անցումը արագացնելու և Եվրոպայի կախվածությունը ներմուծվող նավթից նվազեցնելու գործում, որը կազմում է դաշինքի ներմուծման գրեթե 60 տոկոսը, բայց նրանք նաև պնդում են, որ պարտադիր քվոտաները կարող են խաթարել մրցունակությունը և լրացուցիչ բեռ դնել բիզնեսների վրա։
Այդ հիմքի վրա նրանք կոչ են անում դաշինքին օգտագործել խթաններ կարգավորման փոխարեն։
«Առաջնահերթությունը պետք է տրվի ԵՄ-ի համար նպաստավոր շրջանակին, որը հիմնված է ուղեցույցների, լավագույն փորձի փոխանակման, նպատակային խթանների և տեխնիկական աջակցության վրա, այլ ոչ թե առաջարկվող կարգավորման վրա», – գրում են նրանք։
«Տրանսպորտ և շրջակա միջավայր» (T&E) քարոզարշավային խմբի վերջերս կատարված վերլուծությունը պնդում է, որ ԵՄ 27 երկրներից 18-ում էլեկտրական և բրածո վառելիքով աշխատող մեքենաների միջև հարկային բացը բավարար չէ էլեկտրական մեքենաների բարձր գները փոխհատուցելու համար։
T&E-ի ավտոպարկերի և բեռնափոխադրումների տնօրեն Ստեֆ Կոռնելիսը նշել է, որ ԵՄ խոշորագույն ավտոշուկաները՝ Գերմանիան, Իսպանիան, Իտալիան և Լեհաստանը, չեն կարողանում խրախուսել ընկերություններին անցնել էլեկտրական մեքենաների։
«ԵՄ ավտոպարկերի կարգավորումը այս իներցիան խզելու համար անհրաժեշտ կատալիզատորն է։ ԵՄ խորհուրդը և ԵՄ խորհրդարանը պետք է ավելի մեծ հավակնություններ մտցնեն Հանձնաժողովի առաջարկության մեջ՝ ապահովելու համար, որ Եվրոպան կարողանա արագորեն կրճատել նավթի ներմուծումը», – ասել է Կոռնելիսը։
T&E-ն նշել է, որ կորպորատիվ բիզնեսների հետ կապված մեքենաներն ու միկրոավտոբուսները կազմում են նոր մեքենաների գրանցումների 59 տոկոսը և սպառվող նավթի ներմուծման 78 տոկոսը։
Ինը կառավարությունների շրջանում մեկ այլ լուրջ մտահոգություն է ԵՄ երկրների միջև անհավասար պատրաստվածությունը։ Նրանք մատնանշում են Եվրոպայում լիցքավորման ենթակառուցվածքների, վարձակալության շուկաների, հարկման համակարգերի, ցանցի հզորության և վարչական շրջանակների զգալի տարբերությունները՝ պնդելով, որ միասնական նպատակը կարող է պատժել այն երկրներին, որտեղ էլեկտրաֆիկացման աջակցող էկոհամակարգը մնում է թերզարգացած։
«Հանձնաժողովի ուղեցույցների պատրաստումը, զուգորդված լավագույն փորձի կառուցվածքային փոխանակման հետ, կարող է թույլ տալ անդամ պետություններին հարմարեցնել իրականացումը իրենց կոնկրետ հանգամանքներին», – ասվում է փաստաթղթում։
Կողմնակի վնասներից խուսափելը
Չնայած Հանձնաժողովի առաջարկը պաշտոնապես ուղղված է խոշոր ընկերություններին, ինը կառավարությունները պնդում են, որ բեռը կարող է տարածվել լիզինգի և վարձակալության շուկաների վրա, քանի որ շատ փոքր բիզնեսներ ապավինում են լիզինգին, այլ ոչ թե տրանսպորտային միջոցների ուղղակի գնումներին: Նրանց խոսքով, լիզինգային ընկերությունների վրա դրված ավտոպարկի պարտավորությունները կարող են արդյունավետորեն կիրառվել նաև ՓՄՁ-ների վրա:
«Լիզինգային ընկերություններին նպատակներով ընդգրկելը, առանց բացառությունների իրենց հաճախորդների որոշակի խմբերի համար, գործնականում կհանգեցնի ՓՄՁ-ներին այդ նպատակներին ենթարկելուն», – ասվում է փաստաթղթում՝ նշելով, որ ՓՄՁ-ների կողմից ձեռք բերված մեքենաների մոտ 80 տոկոսը գնված տրանսպորտային միջոցներ չեն:
Հակառակ կարծիք ունեցող մայրաքաղաքները նաև պնդում են, որ կարևորագույն ենթակառուցվածքների, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման և հանրային պատրաստվածության հետ կապված հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցները և ավտոպարկերը պահանջում են ավելի մեծ ճկունություն, քան ներկայումս ապահովում է Հանձնաժողովի առաջարկը:
Նրանք պնդում են, որ գործառնական պատրաստվածությունը չպետք է դառնա կողմնակի վնաս կլիմայական նպատակներին հասնելու գործում:
«Կորպորատիվ ավտոպարկերի կանաչապատումը նույնպես պետք է իրականացվի Միության ավելի լայն նպատակներին՝ դիմադրողականությանը, արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածությանը և տնտեսական անվտանգությանը, մասնավորապես՝ ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակի լույսի ներքո», – ասվում է փաստաթղթում:
Բաց մի թողեք
Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները՝ գերմանական պարբերականի դիտարկմամբ
Իսրայելի և Իրանի միջև հակամարտության սրացումից հետո Թրամփն ու Նեթանյահուն հեռախոսազրույց են ունեցել
Իրանի հզոր հակահարվածը չուշացավ