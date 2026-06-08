ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ այն քաղաքացիներին հնարավորություն է տալիս մուտք գործել Բրյուսել, բայց ոչ թե դրա վրա ազդելու։
ԵՄ-ն ունի իր սեփական տարբերակը՝ Եվրոպական քաղաքացիների նախաձեռնությունը կամ ECI-ն։ Այն մարդկանց հնարավորություն է տալիս մուտք գործել Բրյուսել՝ առանց լոբբիստական նշանի, մշտական ներկայացուցչության կամ ինստիտուցիոնալ սուրճի նկատմամբ բարձր հանդուրժողականության անհրաժեշտության։
Երբ այն մեկնարկեց 2012 թվականին, խոստումը ԵՄ չափանիշներով գրեթե արմատական էր հնչում։ Հավաքեք մեկ միլիոն վավեր ստորագրություն առնվազն յոթ ԵՄ երկրներից ԵՄ լիազորությունների շրջանակներում գտնվող հարցի վերաբերյալ, և Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է լսի և պաշտոնապես արձագանքի։
Դա ուղղակի ժողովրդավարության առաջին և դեռևս միակ միջազգային գործիքն էր։ Սակայն 131 գրանցված նախաձեռնությունից հետո և ընդամենը 13 պատասխանով ակկազմակերպիչները հիասթափված են։ Ոմանք բացարձակապես կասկածամիտ են։ Ոմանք հայտնաբերել են, որ Բրյուսելում հանրային ճնշումը բավարար չէ հաջողության հասնելու համար։
ԵՄ-ում ԼԳԲՏՔ+ կոնվերսիոն թերապիայի արգելքի կոչ անող նախաձեռնության կազմակերպիչները դա դժվարին ճանապարհով սովորեցին։ ACT-ի գլխավորած արշավը թիրախավորել է այն գործելակերպերը, որոնք ձգտում են փոխել անձի սեռական կողմնորոշումը կամ գենդերային ինքնությունը։
Այն ուներ այնպիսի ժողովրդավարական և քաղաքական աջակցություն, որը, տեսականորեն, դժվար կլիներ անտեսելը։ Այն հավաքեց 1.2 միլիոն ստորագրություն։ Այն ստացավ Եվրոպական խորհրդարանի աջակցությունը բոլոր կողմերից։ Այն հարմարավետորեն տեղավորվեց ԵՄ-ի ավելի լայն հավասարության օրակարգում։
«Բոլորը կարծում էին, որ արգելքը տեղի է ունենալու», – ասաց ACT-ի նախագահ Մատեո Գարգիլոն։ Սակայն Հանձնաժողովը չառաջարկեց օրենսդրություն, հավանաբար ԵՄ երկրների միջև միաձայնության բացակայության պատճառով։
Փոխարենը, այն պարտավորվեց մեկ տարվա ընթացքում անդամ պետություններին տալ ոչ պարտադիր առաջարկություններ և «խրախուսել ազգային գործողությունները՝ իրավական արգելքը ԵՄ-ում տարածելու համար», – ասաց խոսնակը։
«Հանձնաժողովի պատասխանը հիասթափեցնող է», – ասաց Գարգիլոն, հատկապես այն պատճառով, որ հարցը, կարծես, խիստ հակասության մեջ չէր մտնում ԵՄ գործադիր մարմնի դիրքորոշման հետ։ «Մենք հիմա ստիպված ենք ապրել այն մտքի հետ, որ մենք այդքան շատ պայքարեցինք, բայց մեզ խոչընդոտեց պայմանագիրը», – ասաց նա Euractiv-ին։
Այդ նախադասությունը գրեթե կարելի էր փորագրել Բերլեյմոնի մուտքի վերևում։ Այն արտացոլում է Եվրոպական տնտեսական համագործակցության կոնվենցիայի կենտրոնական հակասությունը։ Այս գործիքը գործում է իրավական կարգի շրջանակներում, որտեղ յուրաքանչյուր առաջարկ պետք է տեղավորվի իրավական հիմքի մեջ, յուրաքանչյուր իրավասություն վիճարկվում է, և յուրաքանչյուր հավակնոտ գաղափար վտանգում է վերադարձվել ազգային մայրաքաղաքներ՝ կից քաղաքավարի գրությամբ։
Այնուամենայնիվ, «մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ ԵՄ-ում մենք խոսում ենք մի հաստատության մասին, որը չունի լիակատար ինքնիշխանություն։ Առաջին բանը, որ Հանձնաժողովը փնտրում է առաջարկ ներկայացնելիս, իրավական հիմքն է», – ասաց Ֆլորենցիայի համալսարանի սահմանադրական իրավունքի պրոֆեսոր Էրիկ Լոնգոն, ով երկար ժամանակ ուսումնասիրել է ԵՄՀ-ները։
Եվ երբ այդ իրավական հիմքը անհասկանալի է, Հանձնաժողովը զգուշավոր է դառնում։ «Այն վախենում է, որ ԵՄՀ-ին համապատասխան ինչ-որ բան առաջարկելով՝ անդամ պետությունները անմիջապես առարկություն կներկայացնեն իրավական հիմքերի հիման վրա», – ասաց նա Euractiv-ին։
Այն, որ եվրոպացիները հոգ են տանում, կասկածի տակ չէ։ Սակայն հանրային պահանջի և ԵՄ օրենքի միջև գտնվում են Հանձնաժողովը, Եվրոպական խորհրդարանը և Խորհուրդը, որոնք ներկայացնում են ազգային կառավարությունները, որոնք նախանձախնդիր կերպով պաշտպանում են իրենց ինքնիշխանությունը՝ երեք հաստատություններ, որոնց կարող է տարիներ պահանջվել համաձայնության գալու համար այն բանի շուրջ, որը նրանք բոլորը անվանում են անհետաձգելի։
Ինչի՞ մասին են նախաձեռնությունները
Եվրոպական քաղաքացիական նախաձեռնության (ԵԿՆ) կողմից առաջ քաշված նախաձեռնությունների հիմնական կատեգորիաների ակնարկ, 2016-2026թթ.։
Իրոք, ԵԿՆ-ների հետ կապված մյուս խնդիրը քաղաքականությունն է։ Խորհրդարանի հիմնական քաղաքական խմբերի պատգամավորները իրենց կշիռը չեն ներդնում քարոզարշավների մեջ, նույնիսկ երբ հարցը բնականաբար պետք է պատկանի նրանցից մեկին։
Լոնգոն պնդում է, որ ԵԿՆ-ը «իրոք կարող էր լայն տարածում գտնել, եթե որոշ պահի այն դառնար գործիք, որը, առաջին հերթին, աջակցվում էր եվրոպական քաղաքական կուսակցությունների կողմից», քանի որ նրանք կարող են ստորագրությունները վերածել ճնշման։ «Բայց որտե՞ղ են նրանք», – հարցրեց նա։
Երբ ԵՄ աստղերը համընկնում են
Եթե նախորդ նախաձեռնություններից մեկ դաս կա, դա այն է, որ քաղաքականությունը կարևոր է։ Շատ։
Առաջին հաջողակ ԵԿՆ-ը՝ Right2Water-ը, պահանջում էր, որ ջուրը մնա հանրային ծառայություն և հանրային բարիք։ Այն մեկնարկել է 2012 թվականին Եվրոպական հանրային ծառայությունների միության կողմից և հավաքել է գրեթե երկու միլիոն ստորագրություն։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանից եկած անօդաչու թռչող սարք է խոցվել Լատվիայի արևելքում
Հայացք ԵՄ-ից․ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունում է «պատմական հաղթանակը» Հայաստանի վճռորոշ ընտրություններում
Պատերազմի հետ կապված որոշում ունեն