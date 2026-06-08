Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

Միջանկյալ ընտրությունները՝ ԱՄՆ արտահերթ ընտրությունների բրիտանական համարժեքը, անցկացվում են, երբ խորհրդարանի անդամը հրաժարական է տալիս, մահանում կամ ներքաշվում է դեղին թերթերի սկանդալի մեջ և զայրացած ընտրողների կողմից հեռացվում է պաշտոնից։
Այս ամառ մի քանի ցնցող օրերի ընթացքում Անգլիայի հյուսիսում ցրված քաղաքներն ու գյուղերը կդառնան քաղաքական աշխարհի կենտրոնը։
Հունիսի 18-ին Մեյքերֆիլդի խորհրդարանական լրացուցիչ ընտրությունները անհավանական միջավայր են քաղաքական երկրաշարժի համար։
Միջանկյալ ընտրությունները՝ ԱՄՆ արտահերթ ընտրությունների բրիտանական համարժեքը, անցկացվում են, երբ խորհրդարանի անդամը հրաժարական է տալիս, մահանում կամ (սա Մեծ Բրիտանիան է) այնքան է ներքաշվում դեղին թերթերի սկանդալի մեջ, որ զայրացած ընտրողների կողմից հեռացվում է պաշտոնից։
Սովորաբար ամեն տարի դրանք մի քանիսն են, և դրանք, որպես կանոն, ունեն անցողիկ քաղաքական հետաքրքրություն՝ տալով հասարակական տրամադրության համառոտ պատկեր։
Ընտրողների մասնակցությունը, որպես կանոն, ցածր է։ Կառավարող կուսակցությունները, որպես կանոն, վատ արդյունքներ են գրանցում։ Երբեմն տեղը փոխվում է, բայց խորհրդարանի 650 անդամներով մեկ լրացուցիչ ընտրությունները հազվադեպ են իշխանության զգալի փոփոխություն ենթադրում: Դրանց մեծ մասը արագ մոռացվում է։
Մաքերֆիլդը տարբեր է բոլոր առումներով: Այստեղ Անգլիայի այս հպարտորեն անփայլ անկյունում մի քանի հազար ընտրող կընտրի Մեծ Բրիտանիայի ապագա ուղղությունը։
Պատճառը 200 մղոն հեռավորության վրա է՝ Վեստմինստերում, որտեղ վարչապետ Քիր Սթարմերի Լեյբորիստական կառավարությունը ծնկի է եկել: Սթարմերը դժվար ժամանակներ է ունեցել երկու տարի առաջ կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տանելուց հետո: Նա պատմականորեն ժողովրդականություն չի վայելում, իսկ Լեյբորիստական կուսակցությունը փլուզվել է հարցումներում:
Կուսակցության շատ անդամներ ցանկանում են առաջնորդի փոփոխություն, քանի որ Նայջել Ֆարաջի աջակողմյան ժողովրդական Բարեփոխումների կուսակցությունը շարունակում է իր երթը և սպառնում է իշխանության գալ հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում, որոնք ներկայումս սպասվում են 2029 թվականին։
Սակայն Սթարմերից հետո պաշտոնը ստանձնելու ամենակենսունակ թեկնածուն՝ Լեյբորիստական կուսակցության անդամների շրջանում ամենից շատ ժողովրդականություն վայելող գործիչը, ընդհանրապես պատգամավոր չէ։
Էնդի Բըրնհեմը Լեյբորիստական կուսակցության նախկին նախարար է, բայց լքել է Վեստմինստերը գրեթե մեկ տասնամյակ առաջ՝ Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ դառնալու համար։ Այժմ նա վերահսկում է Անգլիայի երկրորդ քաղաքը և շրջակա 2.8 միլիոն բնակչություն ունեցող շրջանը՝ մոտավորապես Բալթիմորի և նրա ավելի լայն մետրոպոլիտեն տարածքի չափ։ Այն ապացուցել է իր նախանձելի իշխանության հենարանը։
56-ամյա Բըրնհեմն ունի պոպուլիստական երանգ, որը շատերի կարծիքով 63-ամյա Սթարմերի մոտ բացակայում է։ Նրա կարողությունը՝ կապվելու սովորական ընտրողների հետ և բարձրաձայն պայքարելու իր շրջանի համար՝ ընդդեմ «Վեստմինստերի էլիտաների», հուզել է բոլորին։ Նա հավակնոտ է և ակնհայտորեն կարոտում է Դաունինգ սթրիթը։ Բայց նրան անհրաժեշտ է արագ վերադառնալու ճանապարհ դեպի խորհրդարան։
Եվ այսպես՝ Մեյքերֆիլդ, խորհրդարանական շրջան, որը գտնվում է Մանչեստրից 20 մղոն արևմուտք։ Մեյքերֆիլդը ոչ այնքան վայր է, որքան վայրերի հավաքածու՝ փոքր քաղաքների և արվարձանների, որոնք գտնվում են Մանչեստերի և Լիվերպուլի միջև ընկած նախկին արդյունաբերական կենտրոնում։
Անցյալ ամիս, երբ Սթարմերի ղեկավարությունը խիստ ուշադրության կենտրոնում էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում աղետալի արդյունքից հետո, Մեյքերֆիլդի Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Ջոշ Սայմոնսը, որը մի ժամանակ Սթարմերի մտերիմ դաշնակիցն էր, բայց այլևս ոչ, հայտարարեց, որ հրաժարվում է խորհրդարանից՝ Բըրնհեմին Վեստմինստեր վերադառնալու ճանապարհ ապահովելու համար։
Որոշ առումներով Մեյքերֆիլդը Բըրնհեմի համար իդեալական տեղ է։ Նա մեծացել է և դեռևս ապրում է շրջակա տարածքում։ Նա 15 տարի եղել է հարևան Լիի պատգամավոր։ Նա լավ գիտի դա։
Բրայան Արմսթրոնգը Դայմոնի, Թրամփի և կրիպտոարժույթների ապագայի մասին
Այլ առումներով, դա չափազանց մարտահրավեր է թվում, քանի որ սա թագադրում չի լինի։ Տեղական պատգամավոր դառնալու համար Բըրնհեմը նախ պետք է հաղթի Սիմոնսի հրաժարականի պատճառով առաջացած լրացուցիչ ընտրություններում։ Եվ սա հենց այն տեղն է, որտեղ՝ սպիտակամորթ բանվոր դասակը, Brexit-ի կողմնակիցը, ավանդական քաղաքական կուսակցությունների նկատմամբ զայրացածը, աջակցությունը «Ռեֆորմ»-ին կտրուկ աճել է։
Ֆարաժը խոստացել է ամեն ինչ անել այդ տեղը նվաճելու համար։ «Ռեֆորմ»-ի թեկնածու Ռոբերտ Քենյոնը տեղացի սանտեխնիկ է, որը 2024 թվականին պարտվել է Սիմոնսին։ (Սիմոնսը ստացել է 18,000 ձայն Քենյոնի 12,800-ի դիմաց)։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Լեյբորիստական կուսակցության ժողովրդականությունը կտրուկ նվազել է, մինչդեռ Ֆարաժի կուսակցության աջակցությունը կտրուկ աճել է։ Եթե նրանք հանդիպեին որևէ այլ թեկնածուի, Ռեֆորմը կլիներ այն ֆավորիտները, որոնք կզբաղեցնեին տեղը։
Սակայն Բըրնհեմը սովորական Լեյբորիստական կուսակցության թեկնածու չէ։ Մեծ Մանչեստրը նրա կալվածքն է, որտեղ նրա անվան ճանաչումը գրեթե համընդհանուր է։ Նա զգալիորեն գերազանցում է Լեյբորիստական կուսակցությանը ցանկացած ընդհանուր քվեաթերթիկում։ Միջանկյալ ընտրությունները հայտնի են նրանով, որ դժվար է կանխատեսել, և սա, ինչպես սպասվում է, լարված կլինի, բայց նա ունի հաջողության բոլոր հնարավորությունները։
Խաղադրույքները շատ բարձր են։ Եթե Բըրնհեմը հաղթի հունիսի 18-ին, նա անմիջապես կմրցի Սթարմերի հետ առաջնորդության համար։ Նա, կարծես, ունի Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների և կուսակցության անդամների աջակցությունը՝ հաջողության հասնելու համար։ Մեծ Բրիտանիան, հավանաբար, կունենա նոր վարչապետ՝ և բոլորովին նոր ուղղություն՝ մինչև աշուն։
Սակայն, եթե Բըրնհեմը պարտվի հունիսի 18-ին, նրա Վեստմինստեր վերադառնալու ճանապարհը կմնա փակ։ Եվ այն փաստարկը, որ նա Լեյբորիստական կուսակցության համար լավագույն թեկնածուն է բարեփոխումների համար, լիովին կհերքվեր քվեատուփում։
Միս ուտող վնասատուն սպառնում է Թրամփի տավարի մսի գնի հետ կապված հույսերին
Սթարմերը, հավանաբար, կբախվի այլուրից առաջնորդության մարտահրավերի։ Սակայն ոչ մի այլ թեկնածու վստահ չի թվում հաջողության մեջ։ Սթարմերը կարող է կաղալով շարունակել ճանապարհը, գուցե մինչև ընդհանուր ընտրություններ։ Եվ գուցե՝ եթե հավատանք ներկայիս հարցումներին՝ մինչև ջախջախիչ պարտություն։
Այդպիսին է Մեյքերֆիլդի բնակիչների մեջ ներդրված ուժը, որտեղ մի քանի հազար անորոշ ընտրողներ այժմ որոշում են Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ առաջնորդին։ Ամբողջ աշխարհը կհետևի, թե ինչպես են նրանք կատարում իրենց ընտրությունը։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելի մղձավանջային ֆրանսիական ընտրությունների սցենարը վտանգում է իրականանալ. Բարդելան ընդդեմ Մելանշոնի
Հայացք ԵՄ-ից․ Հայաստանը մասնակցում է Հարավային Կովկասի ապագան որոշելու վճռորոշ քվեարկությանը
Եվրոպայի փոխաբերական սխալը