08/06/2026

EU – Armenia

Պատերազմի հետ կապված որոշում ունեն

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի առաջնորդները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու «արդար և երկարատև» համաձայնագրի հինգ պայմանների շուրջ։

Համատեղ հայտարարության մեջ կողմերը «ընդգծել են, որ Եվրոպան՝ որպես Ուկրաինայի անսասան դաշնակից, պետք է կենսական դեր խաղա ցանկացած կարգավորման մեջ»։

«Առաջնորդները հստակեցրին, որ բոլոր ջանքերը պետք է ձեռնարկվեն Ուկրաինայի, այլ եվրոպական գործընկերների և Միացյալ Նահանգների հետ սերտ համագործակցությամբ», – ասվում է հայտարարության մեջ։

Առաջնորդները նաև մատնանաշել են այն հինգ պայմանները, որոնք պետք է ստեղծվեն արդար և երկարատև խաղաղության համար՝

1․ Անհապաղ հրադադար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է համաձայնվի ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցմանը։

2․ Գործող շփման գիծը պետք է դառնա բանակցությունների մեկնարկային կետը։ Սահմանները չեն կարող փոխվել ուժով, և Ուկրաինայի ինքնիշխան իրավունքը՝ դաշինքներ կազմելու (ներառյալ ՆԱՏՕ-ի հետ) պետք է լիովին հարգվի։

3․ Ուկրաինայի անվտանգության հավաստի իրավական երաշխիքներ։ Դրանք պետք է ուժի մեջ մտնեն հրադադարից անմիջապես հետո և ներառեն միջազգային ուժերի տեղակայումը Ուկրաինայում։

4․ Ռուսական միջոցները կմնան սառեցված մինչև Ռուսաստանը չփոխհատուցի բոլոր կորուստները։

5․ Խաղաղության համաձայնագիրը պետք է հաշվի առնի եվրոպական անվտանգության շահերը։ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի մասնակցությամբ ցանկացած բանակցություն կպահանջի ԵՄ-ի և նրա անդամ պետությունների, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների համաձայնությունը։

Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ առաջնորդները «ողջունել են Ուկրաինայի վերջին հաջողությունները մարտադաշտում, մասնավորապես՝ տարածքների վերջին ազատագրումը և անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի նորարարական կիրառումը»։ Նրանք նաև դատապարտել են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ իրականացված լայնածավալ հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները, մասնավորապես՝ «Օրեշնիկ» հրթիռների բազմակի կիրառումը, ինչպես նաև ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումը ՆԱՏՕ-ի տարածք։ Ավելին, առաջնորդները քննարկել են Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը, ինչպես նաև այն, թե ինչպես ՆԱՏՕ-ն «կարող է դասեր քաղել Ուկրաինայի մարտադաշտի փորձից և ամրապնդել Ուկրաինայի հետ երկարաժամկետ արդյունաբերական համագործակցությունը՝ Եվրոպայի սեփական պաշտպանությունն ամրապնդելու համար»։

Հանդիպման մասնակիցները նաև «բարձր են գնահատել» Զելենսկու կոչը՝ պատերազմը բանակցային ճանապարհով դադարեցնելու վերաբերյալ, որը նշվել է հունիսի 4-ին Պուտինին ուղղված նրա նամակում։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանից եկած անօդաչու թռչող սարք է խոցվել Լատվիայի արևելքում

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունում է «պատմական հաղթանակը» Հայաստանի վճռորոշ ընտրություններում

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com