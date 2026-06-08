Վիկտոր Օրբանը վերադառնում է Բրյուսել ընտրություններում կրած անհաջողությունից հետո

Հունգարիայի նախկին վարչապետը հաջորդ շաբաթ կվերադառնա Բրյուսել՝ ապրիլյան ընտրություններում իր պարտությունից հետո առաջին անգամ՝ մասնակցելու ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» կազմակերպության հավաքին։
Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հաջորդ շաբաթ կվերադառնա Բրյուսել՝ ընտրություններում իր պարտությունից հետո առաջին անգամ՝ մասնակցելու «Եվրոպայի հայրենասերներ» կուսակցության առաջնորդների գագաթնաժողովին՝ ծայրահեղ աջ դաշինքին, որի ստեղծմանը նպաստել է ինքը։
Օրբանը հունիսի 17-ին կմիանա «Հայրենասերներ» կազմակերպության այլ առաջնորդների, այդ թվում՝ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշին՝ հունիսի 18-19-ը կայանալիք Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովից առաջ խմբի ավանդական հավաքին, Euronews-ին հայտնել է նրա մամուլի խոսնակ Բերտալան Հավասին։
Գագաթնաժողովում Հունգարիան կներկայացնի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը, ինչը գրեթե երկու տասնամյակի ընթացքում երկրի առաջին մասնակցությունն է այդ հանդիպմանը առանց Օրբանի։
Մագյարի «Տիսա» կուսակցության ապրիլին տարած հաղթանակը վերջ դրեց Օրբանի 16 տարվա իշխանությանը։ Մադյարի քարոզարշավի կենտրոնական ուղերձը կոռուպցիայի դեմ պայքարն ու Հունգարիայի կապերի վերականգնումն էր Եվրոպական Միության հետ։ Նա նաև խոստացավ քանդել Օրբանի քաղաքական իշխանության կառուցվածքը։
Պարտությունից հետո Օրբանը մեծ մասամբ հեռացել է հանրության աչքից և հիմնականում բացակայել է սոցիալական ցանցերից։ Նա չի զբաղեցրել իր տեղը Հունգարիայի խորհրդարանում, բայց պահպանել է «Ֆիդես» կուսակցության նախագահը։ Նա խոստացել է գլխավորել «Ֆիդես»-ի վերականգնումը գալիք տարվա ընթացքում։
Ընտրություններում պարտությունը քննադատություն է առաջացրել «Ֆիդես»-ի ներսում, որոշ կուսակցության անդամներ կասկածի տակ են դրել ինչպես Օրբանի ղեկավարությունը, այնպես էլ Ուկրաինայի պատերազմի վրա կենտրոնացած քարոզարշավը։
Իր իշխանության գալու ընթացքում Օրբանը հաճախակի լարվածության աղբյուր էր Եվրոպական Միության ներսում։ Նա բազմիցս արգելափակել է Ուկրաինայի համար ԵՄ աջակցության փաթեթները և սերտ կապեր է պահպանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Եվրոպական հանձնաժողովը նաև սառեցրել է Հունգարիայի ԵՄ ֆինանսավորման մի մասը՝ հղում անելով կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության վերաբերյալ մտահոգություններին։
Պաշտոնը ստանձնելուց հետո Մադյարի կառավարությունը ինտենսիվ բանակցություններ է վարել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ՝ սառեցված միջոցները բացելու համար։ Մայիսի վերջին ձեռք բերված քաղաքական համաձայնագրի համաձայն՝ Հունգարիան ապահովեց նախկինում պահված 17 միլիարդ եվրոյից 16.4 միլիարդ եվրոյի հասանելիությունը։
Մագյարը նաև չեղարկեց Օրբանի վետոյի քաղաքականությունը ԵՄ-ում, բացելով ճանապարհը Ուկրաինայի համար՝ անդամակցության բանակցություններ սկսելու համար՝ Ուկրաինայում հունգարական փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ Կիևի հետ երկկողմ համաձայնության հասնելուց հետո։
2024 թվականին Օրբանի կողմից հիմնադրված «Եվրոպայի հայրենասերներ»-ը խորհրդարանում երրորդ ամենամեծ քաղաքական խումբն է։ Բրյուսել կատարած այցի ընթացքում Հունգարիայի նախկին վարչապետը մամուլի ասուլիս կանցկացնի։
Բաց մի թողեք
Կիրակի օրվա ընտրություններում վտանգված է Կոսովոյի ուղին դեպի ՆԱՏՕ և ԵՄ, զգուշացնում է նախկին նախագահը
Քաղաքականությունը, բողոքի ցույցերը և սատկած ֆլամինգոները գերիշխում են ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովում
Խումբը մեղադրվում էր ռուսամետ աղանդ լինելու մեջ և կարծում էր, որ այլմոլորակայինները շրջում են մեր մեջ