Ռուսաստանից եկած անօդաչու թռչող սարք է խոցվել Լատվիայի արևելքում, ասում է ռազմական խոսնակը
Եվրոպան շաբաթներ շարունակ բարձր պատրաստվածության վիճակում է գտնվել ՆԱՏՕ-ի օդային տարածք անօդաչու թռչող սարքերի մի շարք թռիչքներից հետո, ինչը առաջնորդներին դրդել է համաձայնության գալ «անօդաչու թռչող սարքերի պատ» մշակելու շուրջ՝ օդային տարածքը խախտող անօդաչու թռչող սարքերն ավելի լավ հայտնաբերելու և խափանելու համար։
Լատվիայի զինված ուժերը երկուշաբթի օրը հայտարարել են, որ իրենց կործանիչները խփել են օրվա սկզբին իրենց օդային տարածք մտած անօդաչու թռչող սարք։
Ազգային զինված ուժերը (ԱԱՈՒ) հայտարարել են, որ օդային տարածքի մասին տրված նախազգուշացումը չեղարկվել է տեղական ժամանակով ժամը 10:30-ին։
ԱԱՈՒ-ն ահազանգեր է ուղարկել Լուձա, Բալվի և Ալուկսնե արևելյան համայնքներում բնակվող քաղաքացիների բջջային հեռախոսներին։
Ռոյթերս լրատվական գործակալությանը ռազմական խոսնակը հայտնել է, որ անօդաչու թռչող սարքը Ռուսաստանից մտել է Լատվիայի օդային տարածք։
Վերջին միջադեպը տեղի է ունեցել ընդամենը երկու շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ ԱԱՈՒ-ն նմանատիպ ահազանգ է տվել բնակիչներին՝ Լատվիայի օդային տարածքում «առնվազն մեկ» անօդաչու թռչող սարք հայտնաբերելուց հետո։
X-ին ուղարկված հայտարարության մեջ Ազգային անվտանգության ծառայությունը (ԱԱԾ) սկզբում զգուշացրել էր Լուձայի, Կրասլավայի, Ռեժեկնեի և Աուգշդաուգավայի արևելյան շրջանների օդային տարածքին «հնարավոր սպառնալիքի» մասին, նախքան հաստատելը, որ հայտնաբերել է անօդաչու թռչող սարք։
«Փնտրեք ապաստարան ներսում, փակեք պատուհաններն ու դռները՝ հետևեք երկու պատի սկզբունքին», – ասել էր այն բնակիչներին։
«Եթե նկատում եք ցածր թռչող, կասկածելի կամ վտանգավոր առարկա, մի մոտեցեք դրան և զանգահարեք 112: Մենք ձեզ կտեղեկացնենք, երբ սպառնալիքը վերանա»։
ԱԱԾ-ն հայտարարել է, որ լրացուցիչ ստորաբաժանումներ է տեղակայել Լատվիայի արևելյան սահմանին՝ օդային կարողությունները հզորացնելու համար։
Եվրոպան շաբաթներ շարունակ բարձր տագնապի մեջ է եղել, այն բանից հետո, երբ անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքները ՆԱՏՕ-ի օդային տարածք հասան աննախադեպ մասշտաբների անցյալ տարվա սեպտեմբերին, ինչը եվրոպական առաջնորդներին դրդեց համաձայնել իրենց սահմանների երկայնքով «անօդաչու թռչող սարքերի պատ» կառուցել՝ Եվրոպայի օդային տարածքը խախտող անօդաչու թռչող սարքերն ավելի լավ հայտնաբերելու, հետևելու և խափանելու համար։
Նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ի ռազմական պաշտոնյաները հայտարարել էին, որ դաշինքի արևելյան թևում տեղակայվել է ԱՄՆ-ի նոր հակաօդային համակարգ։
Եվ Լեհաստանի օդային տարածքի խախտումից հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն հայտարարեց «Արևելյան պահապան» ծրագրի ստեղծման մասին, որի նպատակն է կանխել ռուսական հետագա ներխուժումները։
Որոշ եվրոպացի պաշտոնյաներ միջադեպերը որակեցին որպես Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի արձագանքի փորձարկում, ինչը հարցեր առաջացրեց այն մասին, թե որքանով է դաշինքը պատրաստ Ռուսաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքներին։
Կրեմլը «անհիմն» է որակել այն մեղադրանքները, որ Ռուսաստանը կանգնած է Եվրոպայում անհայտ անօդաչու թռչող սարքերի որոշ թռիչքների հետևում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է
Հայացք ԵՄ-ից․ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունում է «պատմական հաղթանակը» Հայաստանի վճռորոշ ընտրություններում
Պատերազմի հետ կապված որոշում ունեն