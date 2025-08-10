10/08/2025

Ի՞նչ տեսակետ ունի ԱԺ «Հայաստան»  խմբակցությունը եռակողմ Հռչակագրի մասին․ պարզաբանում է Սեյրան Օհանյանը

Ի՞նչ տեսակետ ունի ԱԺ «Հայաստան»  խմբակցությունը եռակողմ Հռչակագրում տեղ գտած դրույթների և ի հայտ եկած նոր գործընթացների վերաբերյալ։ 

Yerkir.am-ի հարցադրմանը պատասխանել է խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը.

«Ստորագրված փաստաթղթերն ու դրանց մեծ կարևորություն տվող իշխանական քարոզչությունը որևէ առնչություն չունեն իրական խաղաղության հետ: Նախաստորագված պայմանագրի հրապարակումից հետո մենք առավել մանրամասն կանդրադսռնանք այս խնդիրներին։

Իսկ մինչ այդ` կրկին փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտում է ՀՀ Սահմանադրությունն ու կառավարության ստանձնած հանրային-իրավական պարտավորությունները։  Մեր ժողովրդին պարտադրվող պարտությունների այս արատավոր շղթայից  հնարավոր է դուրս գալ, վերականգնել մեր ազգային արժանապատվությունը, կերտել ամուր պետականություն եւ բերել իրական խաղաղություն:

Այն իրականացնելու համար պետք է բացառել Հայաստանի գործող ռեժիմի վերարտադրությունը: Ազգային ողբերգության հեղինակը խաղաղություն չի կարող ապահովել», – հայտնեց Սեյրան Օհանյանը։

