Ինչո՞ւ զարմանալ Նիկոլ Փաշինյանի ստերից, երբ «Արցախը Հայաստան է և վերջ» գոչելուց հետո հրաժարվեց Արցախից․ Կոստանյան

infomitk@gmail.com

ԱԺ նախկին պատգամավոր Աննա Կոստանյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.

«Եվ ինչո՞ւ զարմանալ Նիկոլ Փաշինյանի ստերից ու երկերեսանիությունից, երբ «Արցախը Հայաստան է և վերջ» գոչելուց հետո հրաժարվեց Արցախից։

Ինչո՞ւ ենք շարունակում զարմանալ իրարամերժ հայտարարություններից, որոնք տարբեր ժամանակներում, տարբեր հանգամանքներում ծածանվում են աչք ծակող գունավոր դրոշակների պես, իսկ հետո հաջորդում է հրաժարումը։

Ապրում ենք անսկզբունքային, անթասիբ խաբեբաների ժամանակներում, երբ կեղծիքը հոսում է ջրի պես` ամեն քայլափոխի, ամեն իրավիճակում։ Երբեք չգիտես՝ որ պահին, որ իրավիճակում քեզ կհարվածեն թիկունքից, կխախտեն պայմանավորվածությունը, կքանդեն վստահությունը, կխաբեն առանց աչք թարթելու՝ միայն սեփական նպատակին հասնելու համար։ Երևույթը պրոյեկտեք ամենատարրական կենցաղային մակարդակից մինչև ամենաբարձր պետական մակարդակի վրա, ու կտեսնեք. ամենուր ու ամեն ոք նույնն են:

Երբ ստի, կեղծիքի, խաբեության համար չեն պատժվում, ստորաքարշությունը դառնում է օրինաչափ ու ընդունված արժեք: Ուրացումը, հրաժարումը, դավաճանությունն այլևս բարոյական նոր արժեքներ են թե հանրության համար, թե պետական այրերի»։

