Ծանոթացա Սրբազան պայքարի գործով մեղադրական եզրակացությանը, ավելի խղճուկ փաստաթուղթ չէի տեսել․ Խուդոյան

Փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի ֆեյսբուքյան գրառումը. «Երեկ վերջապես ծանոթացա Սրբազան պայքարի գործով մեղադրական եզրակացությանը:

10 տարվա փաստաբանական գործունեության մեջ ավելի խղճուկ փաստաթուղթ չէի տեսել:
Իհարկե դժվար է պատկերացնել որակյալ փաստաթուղթ, երբ ապօրինի հետապնդման են ենթարկվում բացահայտ անմեղ անձինք»։

«Ալիևը և Փաշինյանը Զելենսկու դժբախտության ճանապարհին». ԻՀՊԿ գեներալ

Կոչել «հաղթանակ» կամ թեկուզ «ձեռքբերում» ու հրճվե՞լ դրանով` ուղղակի դուրս է առողջ տրամաբանությունից

Ինչո՞ւ զարմանալ Նիկոլ Փաշինյանի ստերից, երբ «Արցախը Հայաստան է և վերջ» գոչելուց հետո հրաժարվեց Արցախից․ Կոստանյան

Օգոստոսի 11-ի աստղագուշակ․ Անսպասելի տաղանդների օր է

Երկրաշարժ Հայաստանում

Սոֆի Դևոյանն ու «Փյունիկ» ֆուտբոլային ակումբի տնօրենն ամուսնանում են. առաջին տեսակադրերը

