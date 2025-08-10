Ծանոթացա Սրբազան պայքարի գործով մեղադրական եզրակացությանը, ավելի խղճուկ փաստաթուղթ չէի տեսել․ Խուդոյան

Փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի ֆեյսբուքյան գրառումը. «Երեկ վերջապես ծանոթացա Սրբազան պայքարի գործով մեղադրական եզրակացությանը:
10 տարվա փաստաբանական գործունեության մեջ ավելի խղճուկ փաստաթուղթ չէի տեսել:
Իհարկե դժվար է պատկերացնել որակյալ փաստաթուղթ, երբ ապօրինի հետապնդման են ենթարկվում բացահայտ անմեղ անձինք»։
