11/08/2025

Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարցը լուծվել է ոչ թե ՌԴ, այլ ԱՄՆ կողմից, իսկ Պուտինի հետ կհանդիպեմ ՌԴ տարածքում. Թրամփ

11/08/2025

Ադրբեջանն ու Հայաստանը 37 տարի պայքարում էին, Ռուսաստանը բազմիցս փորձել է լուծել այս խնդիրը, բայց դա ստացվեց Միացյալ Նահանգների մոտ:

Այս մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է իր ելույթում․ «Պատերազմը, որը ես կարգավորեցի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, գրեթե նույնքան բարդ էր, որքան ռուս-ուկրաինականը՝ կապված երթուղիների, առևտրի հետ: Մենք հասել ենք խնդրի լուծմանը»:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ ակնկալում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ուրբաթ՝ օգոստոսի 15-ին, և ասել է, որ այն տեղի կունենա Ռուսաստանի Դաշնությունում։

Ամերիկացի առաջնորդը այլ մանրամասներ չի բացահայտել։ Հայտարարության մեջ ընդգծվել է, որ Թրամփը, հնարավոր է, ենթադրական տվյալներ է հրապարակել: Նշենք, որ ռուս և ամերիկացի պաշտոնյաները նախկինում հայտնել էին, որ Պուտինը և Թրամփը կհանդիպեն Ալյասկայում օգոստոսի 15-ին։

