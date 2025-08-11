Եկեղեցու պաշտպանության համար շտապ այցով Հայաստան է ժամանել հայտնի իրավաբան Ռոբերտ Ամստերդամը. Լուսանկար

Օգոստոսի 11-ին շտապ այցով Հայաստան է ժամանել աշխարհահռչակ իրավաբան և մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամը, որը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր շրջապատից է։
News.am-ի փոխանցմամբ, Հայաստան ժամանելուն պես՝ լրագրողների հետ զրույցում նա իր գլխավոր առաքելություն է նշել եկեղեցու և քրիստոնյաների պաշտպանությունը, որոնք, ըստ նրա գնահատման, ապօրինի կերպով զրկված են ազատությունից։
«Երբ հավատացյալ մարդիկ, որոնք սիրում են իրենց եկեղեցին և հայրենիքը, ինչպես Սամվել Կարապետյանը, իսկ նրա բիզնեսը ենթարկվում է ապօրինի հարձակման, նշանակում է՝ ինչ-որ բան այնպես չէ։ Անհրաժեշտ է երկխոսություն կառավարության և եկեղեցու միջև։ Հուսով եմ, որ այդ երկխոսությունը կսկսվի, հուսով եմ, որ այդ մեղադրանքները կհանվեն, և գործընթացի արդյունքում եկեղեցին կպաշտպանվի», – նշել է նա։
Ըստ նրա, եկեղեցին Հայաստանում կարևոր դեր է խաղում կրոնի, լեզվի և քրիստոնեություն դավանող մարդկանց համար՝ և ոչ միայն Հայաստանում։
«Բոլոր հավատացյալները պարտավոր են պաշտպանել եկեղեցին Հայաստանում։ Ես պաշտպանում եմ եկեղեցին Ուկրաինայում, 45 տարի առաջ այնտեղ պաշտպանում էի ուղղափառ եկեղեցին։ Ցավոք, այսօր կա երկրների ցանկ, որտեղ եկեղեցին ենթարկվում է հարձակումների։ Իմ կարծիքով՝ չկա ավելի սուրբ պարտք, քան եկեղեցու և իրավունքի գերակայության պաշտպանությունը։ Տարիքի հետ եկեղեցին և կրոնը ավելի կարևոր տեղ են գրավում մարդու կյանքում», – հավելել է Ամստերդամը։
Ըստ աղբյուրի, քաղաքական հարցերով առաջին կարգի միջազգային իրավաբանի այցը արտահերթ է և կապված է մի քանի աղմկահարույց գործերի հետ՝ արքեպիսկոպոսների գործը, ճնշումները Հայ Առաքելական Եկեղեցու վրա, գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը։ Ամստերդամի այցը կոչված է իրականացնել մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության իրական վիճակի մոնիթորինգ։
