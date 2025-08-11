Իշխանության տիրացածները այդպես էլ այդ կարողությունները չունեցան․ Սադոյան

«Ազգային ժողովրդավարների դաշինք» կուսակցության նախագահ Արշակ Սադոյանը գրում է.
«Հարգելի գործընկերներ, բնական է, որ ժողովուրդ, երկիր, պետություն կառավարելու հավակնություն ունեցող քաղաքական ուժերը ազգային արժեքների, ազգային շահերի, առաջընթացի մեր խնդիրների, ուղիների մասին պետք է բավական հստակ համոզմունքներ, պատկերացումներ ունենան:
Եվ իհարկե կարողանան նաև կանխատեսել թե առաջիկայում աշխարհքաղաքական զարգացումները ինչ հունով են ընթանալու և ճիշտ կովմորոշվել:
Իհարկե ցավալի է, որ 30 տարուց էլ արդեն ավել է, որ մեր երկրում իշխանության տիրացածները այդպես էլ այդ կարողությունները չունեցան: Եվ նաև այդ պատճառով է, որ այլոց թելադրած հունով, հոսանքին տրված, մենք շարունակաբար հետ ենք գլորվել, հասել այս ողբալի վիճակին:
Լավ է գոնե, որ այդ ընթացքում եղան դեպքեր, երբ բախտներս բերել էր, ոչ բոլորին էր ձեռնատու եղել մեր կործանումը: Եվ չնայած մեր ղեկավարների ոչ ադեկվատ մոտեցմանը՝ նրանք մեզ համենայն դեպս օգնել են: Եւ դրա շնորհիվ է, որ դեռ դիմանում ենք:
Այս փոքր նախաբանից հետո, ես կփորձեմ անդրադառնալ հարցին, թե ինչն էր պատճառը, որ Սպիտակ տանը Նիկոլը, Ալիևը, Թրամպը հանդիպեցին, լուջ փաստաթղթեր ստորագրեցին: Եվ չնայած Էրդոհաններն էին այն պլանավորել, տեսնելով, որ միջանցքը գրավելը ծանր հետևանքների կբերի, բայց այժմ անպիսի իրավիճակ է ստեծվել, որ եթե այս անգամ գոնե ճիշտ կողմորոշվենք, չսխալվենք՝ կկարողանանք իրենց մտածած այդ գործարքից ընդհակառակը մենք, շատ ավելի լրջորեն օգտվենք:
Եվ այն օգտագործելով կարողանանք և մեր պաշտպանական համակարգն ու տնտեսությունը կարգի բերել, և էապես ամրապնդել մեր կապերը քաղաքակիրթ աշխարհի հետ: Ինչպես նաև՝ առաջին հերթին Ամերիկայի, ամերիկահայերի ակտիվ աջակցությամբ նպաստավոր պայմաններ ստեղծենք, որ աշխարհով մեկ ի մի բերենք, համախմբենք, գործի դնենք մարդկային կապիտալի մեր ողջ ներուժը:
Ժամանակն է, որ նիկոլականները գոնե վերջապես հասկանան, թե ինչ կոպիտ սխալ է այլոց թելադրանով տարածաշրջանային, բալանսավորված քաղաքականություն վարելը, Պուտինի հետ, հաց կիսելը, եվրոինտեգրման մասին օրենքը փոշու մեջ կորած դարակը դնելը, իրական Հայաստանի, ցուլերի, կարմիր շոր չհագնելու մասին խոսելով ապազգայնացմանը նպաստելը»:
