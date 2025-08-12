12/08/2025

Ովքեր են հայերը, որ փախել են Կրասնոդարում օտարերկրյա քաղաքացիների ժամանակավոր կալանավայրից․ Լուսանկար

Կրասնոդարում օտարերկրյա քաղաքացիների ժամանակավոր կալանավայրից տեղի է ունեցել փախուստ․ վեց կալանավոր փորձել է ազատություն ստանալ։

Նրանց թվում են երեք ուկրաինացի, որոնցից մեկը նախկինում դատապարտված է եղել սպանության համար, մոլդովացի Նիկոլայ Կամբուրը, ինչպես նաև Հայաստանի երկու քաղաքացիներ՝ Արթուր և Գարիկ Բաբայանները։

Ըստ SHOT-ի տեղեկությունների, դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 10-ի երեկոյան։ Փախածներից հինգը արդեն հայտնաբերվել և կրկին կալանավորվել են, իսկ մեկ ուկրաինացի կալանավոր դեռևս որոնվում է։ Բոլորն էլ Ռուսաստանում գտնվել են առանց օրինական թույլտվության։

