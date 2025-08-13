13/08/2025

Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ստորագրված փաստաթղթերն ընդլայնում են ամերիկյան ընկերությունների հեռանկարները. Պետդեպ

infomitk@gmail.com 13/08/2025 1 min read

Միացյալ Նահանգները տնտեսական համաձայնագրեր է ստորագրել Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, որոնք ընդլայնում են ամերիկյան ընկերությունների հեռանկարները։

Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Թեմի Բրյուսը։

«Երկու երկրների ղեկավարները Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ տնտեսական համաձայնագրեր են ստորագրել, որոնք նոր հնարավորություններ են բացել ամերիկյան ընկերությունների համար, և ընդգծել Հարավային Կովկասի կարևոր ներուժը առևտրի, տարանցման, էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների և տեխնոլոգիաների ոլորտներում»,- ընդգծել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ՝ Թրամփին, ճանապարհ՝ Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանին՝ ոչինչ

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԽ ներկայացուցիչները հույս են հայտնել, որ կլուծվի Ադրբեջանում պահվող հայերի հարցը

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե Ադրբեջանը չլուծի իրավական այս կազուսը, ապա հայ-ադրբեջանական՝ խաղաղության հռչակագիրն առ ոչինչ է

12/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. Իսկ ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան». Զելենսկի

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագիրը երկկողմ է` ոչ եռակողմ, մեզ նորից խաբում են․ Մարուքյան

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավիճակը այս պահին էլ լարված է Լոռու մարզում, ինչու ․․․ Լուսանկար

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերիների հաստատված ցանկն այլ է, այդ ցուցակը բենզինի հրդեհից անհետ կորածներինն է․ Բեգլարյան

13/08/2025 infomitk@gmail.com