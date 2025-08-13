Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ստորագրված փաստաթղթերն ընդլայնում են ամերիկյան ընկերությունների հեռանկարները. Պետդեպ

Միացյալ Նահանգները տնտեսական համաձայնագրեր է ստորագրել Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, որոնք ընդլայնում են ամերիկյան ընկերությունների հեռանկարները։
Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Թեմի Բրյուսը։
«Երկու երկրների ղեկավարները Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ տնտեսական համաձայնագրեր են ստորագրել, որոնք նոր հնարավորություններ են բացել ամերիկյան ընկերությունների համար, և ընդգծել Հարավային Կովկասի կարևոր ներուժը առևտրի, տարանցման, էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների և տեխնոլոգիաների ոլորտներում»,- ընդգծել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։
