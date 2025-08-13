Թուրքիայում կրակոցների հետևանքով 9 մարդ է վիրավորում ստացել

Թուրքիայի Գազիանթեփ նահանգում զինված միջադեպ է տեղի ունեցել։
Ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, երկու խմբերի միջև տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով վիրավորվել է 9 մարդ։
Իրավապահ մարմինները հետաքննություն են անցկացնում։
