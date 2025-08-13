13/08/2025

Ռուսաստանի ազգային հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը կոչ է արել հեռացնել Հեյդար Ալիևի հուշարձանները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/08/2025 1 min read

Ռուսաստանի ազգային հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ, քաղաքացիական հասարակության և մարդու իրավունքների նախագահական խորհրդի անդամ Կիրիլ Կաբանովը կոչ է արել հեռացնել Հեյդար Ալիևի հուշարձանները երկրում։

«Ինձ թվում է, որ արդեն լիովին պարզ է (չնայած հիմա էլ վստահ չեմ, որ բոլորի համար պարզ է), թե ով է Ռուսաստանի բարեկամը, և ով՝ թշնամին։ Ադրբեջանն այլևս նույնիսկ չի փորձում «բարեկամություն» խաղալ Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիան, ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան և Ուկրաինան ներկայիս իսկական ադրբեջանական ընկերներն ու դաշնակիցներն են։

Դե, ինչ, հիանալի է։ Հիմա մենք պետք է ավելացնենք Ուկրաինայում տեղակայված ադրբեջանական նավթային կետերի վրա թիրախային հարվածների քանակը, լիովին արգելափակենք նրանց կազմակերպված հանցավոր համայնքի բոլոր բիզնեսները Ռուսաստանում և, վերջապես, հեռացնենք Հեյդար Ալիևի այդ ամոթալի հուշարձանները մեր երկրում»,- գրել է նա իր թելեգրամյան ալիքում։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. Իսկ ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան». Զելենսկի

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում կրակոցների հետևանքով 9 մարդ է վիրավորում ստացել

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը և Թրամփը կհանդիպեն Անքորիջում. Սպիտակ տուն

13/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մենք չենք հեռանա Դոնբասից. Իսկ ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ անվտանգության երաշխիքներ կան». Զելենսկի

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագիրը երկկողմ է` ոչ եռակողմ, մեզ նորից խաբում են․ Մարուքյան

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավիճակը այս պահին էլ լարված է Լոռու մարզում, ինչու ․․․ Լուսանկար

13/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերիների հաստատված ցանկն այլ է, այդ ցուցակը բենզինի հրդեհից անհետ կորածներինն է․ Բեգլարյան

13/08/2025 infomitk@gmail.com