Պատրաստ եք Հայաստանում դեսպան աշխատել՝ հարց ադրբեջանցի նախկին ԱԳ նախարարին

Իմ որոշ «ընկերներ» և լրագրողներ այնքան անգամ են ինձ դեսպան «նշանակել», որ ես արդեն վարժվել եմ այս լուրին։ Ամեն անգամ, երբ որևէ երկրի հետ կապ է հաստատվում, նրանք անմիջապես կրկնում են, որ Էլմար Մամեդյարովը այնտեղ կուղարկվի` որպես դեսպան։

Այս մասին Teleqraf-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։

Նախկին նախարարը նշել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը դեռևս չի ստորագրվել.

«Նույնիսկ վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար առնվազն մեկ-երկու տարի կպահանջվի։ Այս հարցը այդքան արագ չի լուծվում։ Միջազգային արձանագրություններին համապատասխան հարաբերություններ հաստատելուց հետո երկրները կարող են դեսպանատներ բացել միմյանց տարածքներում՝ փոխադարձ համաձայնությամբ»։

Երևանում աշխատելու իր պատրաստակամության մասին հարցին Է. Մամեդյարովը պատասխանել է. «Ինչպես անհրաժեշտ կհամարեն»։

