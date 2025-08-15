15/08/2025

Ովքեր են եղել Կոտայքի մարզի ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածը և վիրավորները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

ՀՀ քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Չարենցավանի քննչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում պարզվել է օգոստոսի 14-ին Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի 32 կմ հատվածում ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածի, վիրավորների և վարորդների ինքնությունը:

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ պարզվել է, որ «Toyota RAV4»-ը վարել է Երևանի բնակիչ 65-ամյա Սահակ Խանգելդյանը, որը Սևանից դեպի Երևան ընթանալիս անցել է բաժանարար գոտու վրայով, բախվել երկաթե արգելապատնեշներին, ապա բախվել դեպի Սևան ընթացող, Բելգիայի Թագավորության քաղաքացի, 48-ամյա Հովհաննես Հարությունյանի վարած «Mercedes G500» մակնիշի ավտոմեքենային:

Վթարի հետևանքով «Toyota RAV4»-ի ուղևոր, Երևանի բնակիչ 40-ամյա Արուսյակ Խանգելդյանը տեղում մահացել է, իսկ վարորդներից Ս. Խանգելդյանը, ուղևորներ Իտալիայի Հանրապետության քաղաքացի 23-ամյա Պաոլո Վարեսանոն և «Մերսեդես»-ի վարորդ Հ. Հարությունյանը, նրա ուղևորներ, Երևանի բնակիչներ 46-ամյա Քրիստինե Մանուկյանը, 15-ամյա Էլեն Հ.-ն, 22-ամյա Ցոլակ Հարությունյանը, 25-ամյա Էվելինա Հարությունյանը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Չարենցավան», «Հրազդան», «Էրեբունի» և «Ուիգմոր» բժշկական կենտրոններ:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Չաղ Ռուստամ»-ի տան դիմաց զինված «ռազբորկայի» հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխված 24-ամյա տղան մահացել է

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել Սրբազանի գործով առաջին դատական նիստն է, հոգևորականներից վախենում՝ ոտքից-գլուխ զննում են․ #Ուղիղ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔԿ-ից հեռանալուց հետո Գևորգ Բաղդասարյանը փաստաբան է դարձել․ Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքեր են եղել Կոտայքի մարզի ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածը և վիրավորները. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Չաղ Ռուստամ»-ի տան դիմաց զինված «ռազբորկայի» հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխված 24-ամյա տղան մահացել է

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել Սրբազանի գործով առաջին դատական նիստն է, հոգևորականներից վախենում՝ ոտքից-գլուխ զննում են․ #Ուղիղ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի համար «Թրամփի ճանապարհ»-ը ակնհայտորեն պարունակում է քաղաքական և իրավական ռիսկեր ու սահմանափակումներ․ Անանյան

15/08/2025 infomitk@gmail.com