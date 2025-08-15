15/08/2025

Փաշինյանն արդյոք չի ընդունի Օվերչուկին. ՌԴ փոխվարչապետը ՀՀ վարչապետին համարժեք պաշտոնյա չէ

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

ՌԴ փոխվարչապետ Օվերչուկը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ գալու է Հայաստան՝ քննարկելու «ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշումը, որը, իր կարծիքով, հակասում է ԵԱՏՄ օրենսդրությանը», ինչպես նաև «Կովկասում հաղորդակցությունների բացման որոշ նրբերանգների հարցը», և հույս ունի հանդիպել ՀՀ վարչապետի հետ։

Անդրադառնալով Օվերչուկի այս հայտարարությանը՝ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը գրել է. «Նախ ցանկանում եմ հույս հայտնել, որ Փաշինյանը չի ընդունի Օվերչուկին, քանի որ նշված հարցերը քննարկելու համար ՌԴ փոխվարչապետը ՀՀ վարչապետին համարժեք պաշտոնյա չէ։ Միջազգային հարաբերություններում էթիկայի նորմերը պահպանելու տեսակետից ճիշտ կլինի, եթե ՀՀ վարչապետի հետ նշված հարցերը քննարկելու համար ժամանի կա՛մ ՌԴ նախագահը կա՛մ գոնե վարչապետը։

Սակայն եթե Փաշինյանը, այնուամենայնիվ, որոշի ընդունել Օվերչուկին, ապա հուսով եմ՝ թույլ չի տա ՌԴ փոխվարչապետին իր հետ քննարկել ՀՀ կառավարության որոշումները։

Ի վերջո, եթե Հայաստանում որևէ կենսական կարևորության հարց հակասում է ԵԱՏՄ օրենսդրությանը, ապա լավ կլինի պատրաստվել ԵԱՏՄ-ն գրողի ծոցն ուղարկելու։ Առավել ևս որ այդ կառույցը որևէ լավ բան մեր պետությանը երբևէ չի տվել»:

Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին Ադրբեջանի հետ «Թրամփի երթուղի» անվամբ տրանսպորտային միջանցք ստեղծելու ծրագրերում, եթե Երևանը դա անհրաժեշտ համարի։

Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը. «Մենք այս հարցը քննարկում ենք այս համատեքստում։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, և եթե Հայաստանը կարծում է, որ իրենց համար ինչ-որ բան լավ է, ապա, իհարկե, մենք այստեղ աջակցում ենք Հայաստանին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նա Սյունիքը և Ադրբեջանը գնահատում է «Հյուսիս-հարավ» և «Միջին միջանցք» միջազգային հաղորդուղիների «հանգուցային կայարան»

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որտեղ իրենց թեկնածուները պարտվում են, բերում են ՀԷՑ․ Գյումրի, Բյուրեղավան ․․․

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանի պարտությունը կգետնի Պուտինին

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքեր են եղել Կոտայքի մարզի ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացածը և վիրավորները. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Չաղ Ռուստամ»-ի տան դիմաց զինված «ռազբորկայի» հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխված 24-ամյա տղան մահացել է

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել Սրբազանի գործով առաջին դատական նիստն է, հոգևորականներից վախենում՝ ոտքից-գլուխ զննում են․ #Ուղիղ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի համար «Թրամփի ճանապարհ»-ը ակնհայտորեն պարունակում է քաղաքական և իրավական ռիսկեր ու սահմանափակումներ․ Անանյան

15/08/2025 infomitk@gmail.com