16/08/2025

Մատենադարանին է փոխանցվել 1861թ․ «Հիշատակարան սերնդոց Տէր Գաբրիէլի Երևանցւոյ» ձեռագիրը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/08/2025 1 min read

Մատենադարանի բարեկամ և նվիրատու, ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր Տեր Ներսես (Վրեժ) ավագ քահանա Ներսեսյանը նոր նվիրատվություն է կատարել։

Լոնդոնաբնակ հայտնի հայագետը, որդու՝ Տիրան Ներսեսյանի միջոցով, Մատենադարանին է փոխանցել 1861թ․ Բաղդադում գրված «Հիշատակարան սերնդոց Տէր Գաբրիէլի Երևանցւոյ» ձեռագիրն ու հարակից արժեքավոր վավերագրեր, որոնք հարուստ տեղեկություներ են փոխանցում Իրաքի հայ համայնքի պատմության վերաբերյալ։

Մատենադարանը երախտագիտություն է հայտնում Տեր Ներսես (Վրեժ) ավագ քահանա Ներսեսյանին՝ արժեքավոր նվիրաբերության համար։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

«Օպերայի ուրվականը» պաշտամունքային մյուզիքլի անիմե ադապտացիայի ստեղծման ծրագրերի մասին

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն ներկայացումից առաջ ես գիտեմ, թե պիտի փչացնեմ․ Ջուլիետա Ստեփանյան

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայերը կարդում են, անգամ գիրք պատվիրում Wildberries-ով, ինչպիսի գրքեր ․․․

12/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մատենադարանին է փոխանցվել 1861թ․ «Հիշատակարան սերնդոց Տէր Գաբրիէլի Երևանցւոյ» ձեռագիրը. Լուսանկար

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանգնած էիր ինչպես պատանի երկրպագու. Շվարցենեգերը քննադատել է Թրամփին՝ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 16-ին  նշում են Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի օրը. Լուսանկարներ

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը և Հայաստանը՝ ընդհանուր պատմության և ապագայի արտացոլում. Աբբաս Արաղչիի հոդվածը

16/08/2025 infomitk@gmail.com