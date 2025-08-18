18/08/2025

Զելենսկին արձագանքել է Ղրիմից հրաժարվելու Թրամփի կոչին

Զելենսկին արձագանքել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոչին՝ հրաժարվել Ղրիմի նկատմամբ իր պահանջներից, սակայն չներկայացրեց կոնկրետ ծրագրեր, փոխարենը անորոշ կերպով ափսոսալով, որ Ուկրաինան «չպետք է հրաժարվեր» դրանից 2014 թվականին։

Թրամփը նախկինում ասել էր, որ Զելենսկին կարող է դադարեցնել հակամարտությունը «գրեթե անմիջապես», եթե ցանկանա՝ հրաժարվելով Ղրիմից և համաձայնելով Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին չմիանալուն։

«Ղրիմը չպետք է լքվեր այն ժամանակ», – գրել է Զելենսկին X սոցիալական ցանցի իր էջում: Միևնույն ժամանակ, Զելենսկին ասել է, որ իբր ձգտում է «արագ և հուսալիորեն» վերջ դնել հակամարտությանը:

Նա հավելել է, որ կարծում է, որ խաղաղությունը պետք է լինի երկարաժամկետ:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցի իր էջում գրել է.

«Երբեք այս քանակի եվրոպական առաջնորդներ միաժամանակ չեն եղել Սպիտակ տանը, որպիսին սպասվում է այսօր։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ընդունել նրանց»։

