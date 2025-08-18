18/08/2025

Փեզեշքիանը Հայաստան և Բելառուս այցերին ընդառաջ նախանշել է Իրանի առաջնահերթությունները

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ իր առաջիկա այցերը Հայաստան և Բելառուս ուղղված կլինեն իրանական մասնավոր ընկերությունների դերի բարձրացմանը և ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների՝ մասնավորապես համատեղ ներդրումային նախագծերի առաջմղմանը:

Այս մասին նա հայտնել է Հայաստանի և Բելառուսի հետ Իրանի հարաբերությունների մասին բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ:

Համապատասխան հաղորդագրությունը հրապարակվել է ԻԻՀ նախագահի պաշտոնական կայքում: Նշվում է, որ 2 երկրում սպասվող քննարկումները կենտրոնացած են առանցքային ոլորտներում հնարավոր համագործակցության վրա՝ ներառյալ էներգետիկան, տրանսպորտը, առևտուրը, ներդրումները, առողջապահությունը, շրջակա միջավայրը, գիտությունը, մշակույթը և զբոսաշրջությունը:

«Պաշտոնյաները նախանշել են համագործակցության հիմնական խնդիրներն ու հնարավորությունները և քննարկել դրանց լուծման ռազմավարությունները»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

Օրակարգում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջերս կնքված տրանսպորտային միջանցքի մասին համաձայնագիրը, որտեղ շեշտը դրվելու է Իրանի ազգային շահերի պաշտպանության վրա:

«Պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը քննարկվել են նաև Իրան-Հայաստան և Իրան-Բելառուս համագործակցության առաջիկա համաձայնագրերն ու հուշագրերը՝ ուղղված դրանց ժամանակին իրականացմանը»,- նշվում է հաղորդագրությունում:

Փեզեշքիանը վերահաստատել է Իրանի հանձնառությունը կառուցողական փոխգործակցության և փոխշահավետության միջոցով տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը և հարևան երկրների հետ կապերի ամրապնդմանը:

Իրանի նախագահի այցը Հայաստան նախատեսված է օգոստոսի 18-ին։

Օգոստոսի 19-ին Երևանում կանցկացվի գործարար համաժողով՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի՝ օգոստոսի 18-21-ը Հայաստան նախատեսված այցի շրջանակներում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատրաստ ենք շարունակել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, քանի դեռ Ուկրաինայում չի դադարեցվել արյունահեղությունը․ եվրոպական առաջնորդների հայտարարությունը

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան ընկղմվում է նոր պատերազմի մեջ, ինչ սպասել տարածաշրջանում՝ մեզ համար

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերադարձ դեպի Երկնավոր Հայրը. Պետք է դադարել գուշակել, թե ինչպես կամ ինչ կլինի

17/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արևմտյան ղեկավարները Պուտինին առաջարկում են «ոսկե միջին» գտնել

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տաք օդային հոսանքներ են ներթափանցելու, ջերմաստիճանը 6 աստիճանով կբարձրանա․ Գագիկ Սուրենյան

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք այս օրը չենք նշում այնպես, ինչպես երազել էինք․ Լուսանկար

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցավալիորեն՝ սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպի համալսարանում․․․ Ընկերոջս հիշատակին

18/08/2025 infomitk@gmail.com