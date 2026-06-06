Ռաման պնդում է, որ Քուշների հետ կապված ափամերձ շինարարության դեմ բողոքի ցույցերի հետևում կանգնած է «հիբրիդային պատերազմ»

Լյուքս ձեռնարկությունը, որը ներառում է պաշտպանված կղզի և հարավային ափի ծովափնյա հատված, առաջացրել է շրջակա միջավայրի պաշտպանության ակտիվիստների և վարչապետ Էդի Ռամայի քննադատների դիմադրությունը, ով արտաքին միջամտություն է տեսնում։
Ալբանիայի առաջնորդ Էդի Ռաման Euronews-ին ասել է, որ երկրի հարավային ափին Թրամփ-Քուշներ ընտանիքի հետ կապված առաջարկվող անշարժ գույքի նախագծի նկատմամբ դիմադրությունը ուժեղանում է բոտերի, հակասեմական պատմությունների և թշնամական արտաքին ուժերի կողմից՝ Ալբանիայում լարվածություն առաջացնելու համար։
Չեռնոգորիայից, որտեղ ԵՄ առաջնորդները ուրբաթ օրը հանդիպել են Արևմտյան Բալկանների թեկնածու երկրների հետ, խոսելով, նա ասել է, որ Տիրանան ենթարկվել է արտաքին գործիչների համակարգված հարձակման՝ առանց նշելու, թե ովքեր են նրանք, որոնք փորձում են շահագործել հանրային դժգոհությունը։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ ակտիվիստներն ու շրջակա միջավայրի պաշտպանության խմբերը շարունակում են բողոքել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների կողմից հիմնադրված Affinity Partners ներդրումային ընկերության հետ կապված ծրագրերի դեմ՝ Ալբանիայի ափին շքեղ հանգստավայր կառուցելու վերաբերյալ։
Նա հավելեց, որ հակասեմական պատմությունները տարածվում են «Իսրայելի և Ալբանիայի թշնամիների» կողմից, այդ թվում՝ այն, ինչ նա անվանեց կեղծ առցանց ենթադրություններ Իսրայելի և նրա կառավարության միջև գաղտնի գործարքի մասին՝ պաղեստինցիների տեղահանումը հեշտացնելու համար։
«Կա մի պատմություն, որ խոսքը իմ և Բիբի Նեթանյահուի միջև Ջարեդ Քուշների միջոցով գաղտնի գործարքի մասին է՝ պաղեստինցիներին այդ տարածք բերելու համար, ինչը լրիվ ֆանտազիա է», – ասաց նա՝ հավելելով, որ իր երկիրը «ունի շատ հպարտ պատմություն՝ փրկելով հրեաներին, երբեք հակասեմական զգացմունքներ չունենալով», մինչդեռ ալբանացի մուսուլմաններին նկարագրեց որպես «անհավանականորեն հանդուրժող»։
Հարցին, թե արդյոք ցուցարարների մտահոգությունները օրինական էին, Ռաման ընդունեց նրանց դրդապատճառները, բայց պնդեց, որ իրենց «բարի մտադրություններով» մտահոգությունները «զենքի» են վերածվում թշնամական գործիչների կողմից, որոնք համակարգված առցանց ռազմավարություն են կիրառում՝ շահագործելու հանրային տրամադրությունները շրջակա միջավայրի պաշտպանության և Ալբանիայի ու Իսրայելի հարաբերությունների շուրջ։
«Դա շատ բոտեր է, շատ կեղծ էջեր, շատ հարձակումներ են գալիս ամենուրեք», – ասաց Ռաման։ «Ես դա տեսել եմ այս շաբաթ սոցիալական ցանցերում։ Ինչպես դա տեղի է ունեցել այլ երկրներում, հիմա ես դա տեսնում եմ իմ սեփական երկրում»։
Այս շաբաթ բողոքի ցույցերը սրվել են, ցուցարարները կրում էին վարդագույն ֆլամինգոների ցուցանակներ՝ հղում անելով կղզու բնական միջավայրին, որը, նրանց պնդմամբ, կարող է անդառնալիորեն վնասվել, եթե շինարարությունը շարունակվի։
Անկարգություններին չնայած՝ Ռաման ազդարարեց, որ միայն ցույցերը չեն որոշի Ալբանիայի զարգացող զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների ապագան։
«Սա երբեք տեղի չի ունենա։ Իմ ղեկավարության օրոք՝ ոչ», – Euronews-ին ասաց Ռաման։
Ռաման ասում է, որ դեռևս ոչ մի նախագիծ չի ներկայացվել, չնայած աշխատանքների նշաններին։
Ռաման նաև փորձեց հակադարձել զարգացման վերաբերյալ քննադատությանը՝ պնդելով, որ դեռևս վերջնական առաջարկ չի ներկայացվել Ալբանիայի իշխանություններին։
«Կա՞ արդյոք նախագիծ ունենալու հետաքրքրության արտահայտություն։ Այո։ Կա՞ արդյոք նախագիծ։ Ոչ», – ինձ հետ զրույցում ասաց նա։ «Նախագծի վրա աշխատում են ներդրողները։ Մենք պետք է տեսնենք, թե երբ կներկայացվի նախագիծը»։
Նա հավելեց, որ ցանկացած առաջարկ կենթարկվի վերանայման և հաստատման ընթացակարգերի, նախքան շինարարությունը սկսելը։ Այնուամենայնիվ, ցուցարարները ասում են, որ մայիսից կղզում նկատվել են շինարարական գործունեության նշաններ, այդ թվում՝ ծանր տեխնիկա և էքսկավատորներ։
Նախագիծը դարձել է Ալբանիայում անշարժ գույքի ոլորտում ամենաուշադիր հետևվող զարգացումներից մեկը՝ ընդգծելով երկրի կողմից օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու ջանքերի և շրջակա միջավայրի պահպանման անհրաժեշտության միջև աճող լարվածությունը։
Ռաման պնդում է, որ նախագիծը կարող է փոխակերպող լինել Ալբանիայի համար, քանի որ այն ձգտում է հաստատվել որպես զբոսաշրջային կենտրոն՝ համապատասխան Ադրիատիկ ծովի ափին հարևան երկրների, այդ թվում՝ Խորվաթիայի և Չեռնոգորիայի կողմից իրականացվող ավելի լայն անշարժ գույքի զարգացումներին։
Բնապահպանական կազմակերպությունները պնդում են, որ զգայուն ափամերձ տարածքներում խոշոր շինարարական աշխատանքները կարող են սպառնալ պահպանվող բնակավայրերին և անդառնալիորեն փոխել լանդշաֆտները՝ ներդրողների և օտարերկրյա կապիտալի ընտրյալ խմբի օգտին։
Այնուամենայնիվ, Ռաման ասել է, որ առցանց շրջանառվող պատկերները չափազանցված են։
«Սոցիալական ցանցերում տարածվել են բազմաթիվ պատկերներ նախագծի հետ կապ չունեցող նախագծերի, մահացող ֆլամինգոների, դեպրեսիայի մեջ գտնվող կրիաների մասին։ Այն գոյություն չունի», – ասել է նա՝ պնդելով, որ հանգստավայրը մնում է վաղ պլանավորման փուլում։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա չորս տարվա ընթացքում
Թրամփը «դեռևս հիասթափված է» ՆԱՏՕ-ից Իրանի հարցում, զգուշացնում է ԱՄՆ դեսպանը
Մակրոնը և Մերցը մեկնում են Չեռնոգորիա, մինչ ԵՄ-ն մրցում է իր հաջորդ սահմանը ապահովելու համար