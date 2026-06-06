Կոսովոյի նախկին նախագահը կոչ է անում փոխզիջման՝ ընտրություններից առաջ քաղաքական փակուղին հաղթահարելու համար

Չնայած վարչապետ Ալբին Կուրտիի կուսակցությունը հաղթեց 2025 թվականի փետրվարի ընտրություններում, նա չուներ մեծամասնություն կառավարություն ձևավորելու համար և դեկտեմբերին հայտարարեց արտահերթ ընտրություններ։
Կոսովոն կիրակի օրը պատրաստվում է անցկացնել իր երրորդ խորհրդարանական ընտրությունները 18 ամսվա ընթացքում, այն բանից հետո, երբ պառակտված խորհրդարանը չկարողացավ ժամանակին ընտրել նախագահ։
Նախկին նախագահ Վյոսա Օսմանին, որն այժմ իր նախկին կուսակցություն՝ Կոսովոյի ժողովրդավարական լիգան (LDK) խորհրդարան է առաջադրվել, Euronews-ին ասել է, որ հույս ունի, որ բոլոր կուսակցությունները կգտնեն փոխզիջում՝ քաղաքական փակուղին հաղթահարելու համար։
«Ես շատ հույս ունեմ, որ Կոսովոյի ժողովուրդը կօգնի մեզ հասնել այդ արդյունքին՝ Կոսովոյի քաղաքական կուսակցությունների միջև ստեղծելով ժողովրդավարական հավասարակշռություն, որը բոլոր քաղաքական կուսակցություններին կստիպի նստել միմյանց հետ և ապահովել, որ մենք հնարավորինս շուտ համաձայնության հասնենք ինստիտուտների ստեղծման վերաբերյալ», – ասել է նա։
Նախագահը պետք է ստանա խորհրդարանի ձայների առնվազն երկու երրորդը։
Նա ասում է, որ արագ փոխզիջումը թույլ կտա երկրին առաջ շարժվել ազգային շահերի որոշ հարցերում, այդ թվում՝ եվրաինտեգրման և ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցում։
«Մենք պետք է դիտարկենք փոխզիջման, երկխոսության, միմյանց հետ համագործակցության ուղիները՝ ազգային շահերի համար՝ առանց մեր ժողովուրդների միջև բաժանումներ ստեղծելու։ Որովհետև չափազանց շատ քարոզչություն, չափազանց շատ բաժանում, չափազանց շատ բևեռացում է, որը վնասում է մեր հասարակությանը»։
Օսմանին ասում է, որ ընտրարշավը դարձել է «ամենավատ» և «ամենազանգվածային» ապատեղեկատվության թիրախ, որը «տեսնվել է այս երկրի պատմության մեջ»։ Դատախազներին հանձնարարվել է հետաքննություն անցկացնել։
Նա ասաց, որ ապատեղեկատվության արշավը հիմնականում ուղղված էր կին քաղաքական առաջնորդներին, այդ թվում՝ արհեստական բանականության կողմից մանիպուլացված տեսանյութերով և լուսանկարներով։
Արշավը նշանավորվեց նաև գործող վարչապետ Ալբին Կուրտիի կառավարությանը ուղղված մեղադրանքներով, այն բանից հետո, երբ այն ընտրություններից առաջ հաստատեց սոցիալական ծրագրեր և սուբսիդիաներ։
Ընդդիմադիրները մեղադրել են Կուրտիի կառավարությանը օրենքը խախտելու մեջ՝ փորձելով ազդել ընտրությունների վրա։
Նախկին նախագահ Օսմանին ասում է, որ նախատեսում է փոխել օրենսդրությունը, որպեսզի ապագայում ոչ մի կառավարություն «չարաշահի իր իշխանությունը՝ ընտրողների կամքի վրա բացասաբար ազդելու համար»։
Երեք ընտրություն 18 ամսվա ընթացքում
Կոսովոյի բնակիչները կիրակի օրը կվերադառնան ընտրատեղամասեր՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար։
Չնայած վարչապետ Ալբին Կուրտիի կուսակցությունը հաղթեց 2025 թվականի փետրվարի ընտրություններում, նա չուներ մեծամասնություն կառավարություն ձևավորելու համար և դեկտեմբերին հայտարարեց արտահերթ ընտրություններ։
Կուրտիի կուսակցությունը հաղթեց ընտրություններում, բայց խորհրդարանը չկարողացավ ապահովել երկու երրորդի մեծամասնություն՝ ժամանակին նոր նախագահ ընտրելու համար՝ ընդդիմության բոյկոտի պատճառով։
Նախկին նախագահ Օսմանիի լիազորությունների ժամկետը լրացել է ապրիլին։ Մինչդեռ, ժամանակավոր պաշտոնակատարը ապահովում է խորհրդարանի նախագահը։
«Սա ավելորդ ճգնաժամ է, բացարձակապես ավելորդ փակուղի, քանի որ այն վնասում է երկրին», – ասում է Օսմանին։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա չորս տարվա ընթացքում
Ռաման պնդում է, որ Քուշների հետ կապված ափամերձ շինարարության դեմ բողոքի ցույցերի հետևում կանգնած է «հիբրիդային պատերազմ»
Թրամփը «դեռևս հիասթափված է» ՆԱՏՕ-ից Իրանի հարցում, զգուշացնում է ԱՄՆ դեսպանը