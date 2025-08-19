Իրանի նախագահն այցելել է Կապույտ մզկիթ և մասնակցել նամազի. Լուսանկարներ

Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ երկօրյա այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանն այցելել է Կապույտ մզկիթ:
Նա այնտեղ մասնակցել է նամազի:
Նշենք՝ Իրանի նախագահի այցի շրջանակներում Երևանում օգոստոսի 19-ին կանցկացվի հայ-իրանական գործարար համաժողով։
Հայտնի է, որ Իրանի նախագահը Հայաստանից հետո կայցելի Բելառուս։
Հայաստան և Բելառուս կատարելիք այցերին ընդառաջ Իրանի նախագահը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Իրանի և Հայաստանի, ինչպես նաև Իրանի և Բելառուսի միջև առաջիկա համագործակցության համաձայնագրերն ու հուշագրերը՝ շեշտադրելով դրանց ժամանակին իրականացումը։
