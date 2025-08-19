19/08/2025

Իրանի նախագահն այցելել է Կապույտ մզկիթ և մասնակցել նամազի. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 19/08/2025 1 min read

Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ երկօրյա այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանն այցելել է Կապույտ մզկիթ:

photo_2025-08-19_10-18-36 (2).jpg (206 KB)

Նա այնտեղ մասնակցել է նամազի:

photo_2025-08-19_10-18-36 (3).jpg (188 KB)

Նշենք՝ Իրանի նախագահի այցի շրջանակներում Երևանում օգոստոսի 19-ին կանցկացվի հայ-իրանական գործարար համաժողով։

Հայտնի է, որ Իրանի նախագահը Հայաստանից հետո կայցելի Բելառուս։

Հայաստան և Բելառուս կատարելիք այցերին ընդառաջ Իրանի նախագահը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Իրանի և Հայաստանի, ինչպես նաև Իրանի և Բելառուսի միջև առաջիկա համագործակցության համաձայնագրերն ու հուշագրերը՝ շեշտադրելով դրանց ժամանակին իրականացումը։

photo_2025-08-19_10-18-36 (4).jpg (117 KB)

