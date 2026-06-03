Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու ցանկության մասին. Լուսանկար

Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու իր ցանկության մասին։
«Սա ավելորդ կախվածություն է, որը միայն վատթարացնում է իրավիճակը», – նշել է Կուլբերգսը։
Կուլբերգսն ասել է, որ կհանձնարարի արտաքին գործերի նախարար Բաիբա Բրաժային գտնել այս հարցի լուծումը, սակայն Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների խզումը պետք է համակարգվի Եվրամիության հետ, քանի որ Լատվիան հիմնականում ԵՄ առևտրային համայնքի անդամ է։
Վարչապետն ընդգծել է, որ Լատվիայի դեղագործական արդյունաբերությունը չի կարողանա արագ հարմարվել այլ շուկային, ուստի հարցը կքննարկվի դեղագործական ընկերությունների ղեկավարների հետ։
Բացի այդ, Կուլբերգսը նշել է, որ դեղագործական ընկերություններն ունեն արտադրական հզորություններ, որոնք կարող են կարևոր լինել Լատվիայի պաշտպանական ոլորտի համար։ «Այս հզորությունները պետք է պահպանվեն», – ընդգծել է նա։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար
Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական նոր սահման
Զելենսկին զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է այսօր երեկոյան ևս մեկ լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ