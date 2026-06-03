03/06/2026

EU – Armenia

Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու ցանկության մասին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու իր ցանկության մասին։

«Սա ավելորդ կախվածություն է, որը միայն վատթարացնում է իրավիճակը», – նշել է Կուլբերգսը։

Blog Image

Կուլբերգսն ասել է, որ կհանձնարարի արտաքին գործերի նախարար Բաիբա Բրաժային գտնել այս հարցի լուծումը, սակայն Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների խզումը պետք է համակարգվի Եվրամիության հետ, քանի որ Լատվիան հիմնականում ԵՄ առևտրային համայնքի անդամ է։

Վարչապետն ընդգծել է, որ Լատվիայի դեղագործական արդյունաբերությունը չի կարողանա արագ հարմարվել այլ շուկային, ուստի հարցը կքննարկվի դեղագործական ընկերությունների ղեկավարների հետ։

Բացի այդ, Կուլբերգսը նշել է, որ դեղագործական ընկերություններն ունեն արտադրական հզորություններ, որոնք կարող են կարևոր լինել Լատվիայի պաշտպանական ոլորտի համար։ «Այս հզորությունները պետք է պահպանվեն», – ընդգծել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական ​​նոր սահման

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է այսօր երեկոյան ևս մեկ լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը

03/06/2026 infomitk@gmail.com