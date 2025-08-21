Անվտանգության երաշխիքների քննարկումը առանց Ռուսաստանի մասնակցության՝ փակուղի է. Լավրով

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթացի հասնելն անհնար է առանց Ռուսաստանի շահերը հաշվի առնելու։
Ինչպես հաղորդում է TASS-ը, Լավրովը նշել է, որ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների հարցում պետք է հիմնվել 2022 թվականին Ստամբուլում կայացած բանակցությունների արդյունքների վրա, և որ այդ երաշխիքների լուրջ քննարկումը առանց Ռուսաստանի մասնակցության փակուղի է։
Նա նաև հավելել է, որ նման հարցերը պետք է քննարկվեն հավասար պայմաններում Չինաստանի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև։
Նախարարը նաև նշել է, որ եվրոպական երկրները «անբարոյական փորձեր» են անում ազդելու ԱՄՆ-ի՝ Մոսկվայի նկատմամբ ունեցած դիրքորոշման վրա, սակայն Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ ոչ մի կառուցողական առաջարկ չի ներկայացվել։
