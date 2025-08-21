Արգավանդի կամրջի տակ հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին

Օգոստոսի 20-ին մահվան դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։
Ժամը 11։40-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Արգավանդ գյուղի Շիրակի կամրջի տակ՝ Արգավանդ գյուղի վարչական տարածքում, Հրազդան գետի ափային հատվածում դի կա։
Դին հայտնաբերվել է Արարատի մարզի վարչական տարածքում:
Փրկարարները դուրս են բերել տղամարդու մարմինը և մոտեցրել դիատարին։
Դեպքի փաստով Մասիսի քննչական բաժնում սպանություն (հանկարծամահություն) հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Քննչական բաժինը պարզում է մահացածի ինքնությունը։
