21/08/2025

Արգավանդի կամրջի տակ հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին

infomitk@gmail.com 21/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 20-ին մահվան դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

Ժամը 11։40-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Արգավանդ գյուղի Շիրակի կամրջի տակ՝ Արգավանդ գյուղի վարչական տարածքում, Հրազդան գետի ափային հատվածում դի կա։

Դին հայտնաբերվել է Արարատի մարզի վարչական տարածքում:

Փրկարարները դուրս են բերել տղամարդու մարմինը և մոտեցրել դիատարին։

Դեպքի փաստով Մասիսի քննչական բաժնում սպանություն (հանկարծամահություն) հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Քննչական բաժինը պարզում է մահացածի ինքնությունը։

