21/08/2025

Հասարակությանն ահաբեկմամբ կառավարողները պատրաստ են ամեն ինչի, միայն թե մնան իշխանության․ Աբրահամյան

infomitk@gmail.com 21/08/2025 1 min read

ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է․

«Սրբազան շարժման» գործով Լիդյա Մանթաշյանի նկատմամբ դատարանի վճիռը` 3 ամսով երկարաձգելու կալանքի ժամկետը, պարզապես ցույց է տալիս, որ գործող ռեժիմն իր խայտառակ գործողություններն ավարտին հասցնելու ճանապարհին որևէ բանի առաջ կանգ չի առնելու:

Շատերը կասեն, որ պարտվողականությունն արդարացնող ուժն առաջին անգամ չէ, որ հաշվեհարդար իրականացնելիս որևէ բան հաշվի չի առնում, ինչը չեմ առարկում, բայց այս մոտեցումը ռեժիմի համար դարձել է առօրյա գործիք:

Սեփական հասարակությանն ահաբեկմամբ կառավարողները պատրաստ են ամեն ինչի` միայն թե մնան իշխանության և շարունակեն ծառայություններ մատուցել իրենց արտաքին հովանավորներին:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Պատերազմը խաղաղություն է։ Ազատությունը ստրկություն է։ Տգիտությունն ուժ է». Հայրապետյան

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջան – Արցախ կոնֆլիկտի ծագումն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը թուրք – ադրբեջանական տանդեմից ֆինանսական միջոցներ է ստանում․ «ՀայաՔվե»

21/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արեն Մկրտչյանը կնշանակվի Լոռու մարզպետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առողջ, գեղեցիկ ժպիտ պարգևելը՝ աշխատանքի սկզբունք ատամնաբույժ Քրիստինա Ավագյանի համար. Լուսանկարներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com