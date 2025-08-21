Հասարակությանն ահաբեկմամբ կառավարողները պատրաստ են ամեն ինչի, միայն թե մնան իշխանության․ Աբրահամյան

ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է․
«Սրբազան շարժման» գործով Լիդյա Մանթաշյանի նկատմամբ դատարանի վճիռը` 3 ամսով երկարաձգելու կալանքի ժամկետը, պարզապես ցույց է տալիս, որ գործող ռեժիմն իր խայտառակ գործողություններն ավարտին հասցնելու ճանապարհին որևէ բանի առաջ կանգ չի առնելու:
Շատերը կասեն, որ պարտվողականությունն արդարացնող ուժն առաջին անգամ չէ, որ հաշվեհարդար իրականացնելիս որևէ բան հաշվի չի առնում, ինչը չեմ առարկում, բայց այս մոտեցումը ռեժիմի համար դարձել է առօրյա գործիք:
Սեփական հասարակությանն ահաբեկմամբ կառավարողները պատրաստ են ամեն ինչի` միայն թե մնան իշխանության և շարունակեն ծառայություններ մատուցել իրենց արտաքին հովանավորներին:
Բաց մի թողեք
«Պատերազմը խաղաղություն է։ Ազատությունը ստրկություն է։ Տգիտությունն ուժ է». Հայրապետյան
Ադրբեջան – Արցախ կոնֆլիկտի ծագումն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի
Փաշինյանը թուրք – ադրբեջանական տանդեմից ֆինանսական միջոցներ է ստանում․ «ՀայաՔվե»