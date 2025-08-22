22/08/2025

Տիկին դատախազ, ինչո՞ւ եք լուռ. Ալեքսանյան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

«Գեներալի կոչումով գլխավոր դատախազն անխոցելի կեցվածքով Ազգային Ժողովում պնդում էր ահաբեկչության նախապատրաստում մեղադրանքը, մասնավորապես՝ հղումներ անելով գաղտնալսված ձայնագրությանը, որն արդեն իսկ լայնորեն տարածվել էր հանրության շրջանում։

Տևական ժամանակ է՝ փաստաբանները հրապարակել են ձայնագրության ամբողջական տարբերակը և ներկայացրել տիկին դատախազի պնդումների հակառակ պատկերը, այսինքն՝ ամբողջությամբ ժխտել են մեղադրանքի, որքան հասկանում եմ՝ հիմնական մասը։

Տիկին դատախազ, ինչո՞ւ եք լուռ։ Դուք պարտավոր եք ևս մեկ անգամ այցելել ԱԺ և բացատրություններ տալ, եթե, իհարկե, ձեր նպատակը միայն հանրությանը մոլորության մեջ գցելը չէր։ Ի վերջո, դուք եք պատասխանատու մեղարանքի համար»։

Տիկին դատախազ, ինչո՞ւ եք լուռ

Բաց մի թողեք

1 min read

Էդ պայմաններում պաշտպանական ծախսերի կրճատումը ոչ այլ ինչ է քան պատերազմի սադրանք-հրավեր. Նահապետյան

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հանրությունից գաղտնի է պահում ստորագրված համաձայնագիրը․ Զուրաբյան

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը երեկ մեկ ժամանոց ելույթում 4 անգամ մեզ թշնամի է անվանել․ Հայրապետյան

22/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաբուշկինը՝ ռուս – ադրբեջանական վերաբարեկամության միջնորդ, նա էլ կծնրադրի Հեյդարի արձանին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևն ասել է, որ հայ հասարակությունը հիվանդ է

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com