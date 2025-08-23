23/08/2025

ԱԺ-ում ով կփոխարինի Արեն Մկրտչյանին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 23/08/2025 1 min read

Գործադիր է տեղափոխվում նաեւ Քաղպայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։

Իշխանական նախընտրական ցուցակում պատգամավորական մանդատը ստանալու հերթը Վանիկ Օհանյանինն է, որը վանաձորցի է, ավագանու ՔՊ-ական անդամ, որը Արկադի Փելեշյանի՝ քաղաքապետ կարգվելուց առաջ նշանակվել էր քաղաքապետի պաշտոնակատար։

Իսկ Արեն Մկրտչյանին Փաշինյանը կնշանակի Լոռվա մարզպետ։

Ով կփոխարինի Արեն Մկրտչյանին

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանամետ քաղաքագետին ՌԴ-ում ներառել են «Օտարերկրյա գործակալների ռեեստրում»

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանում. այն զգացվել է բազմաթիվ բնակավայրերում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սյունիքի մարզում բախվել են «ՈՒԱԶ»-ն ու «ՎԱԶ 2106»-ը. 3 վիրավորներից 2-ը հարազատ եղբայրներ են. Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Անկախության հռչակագիրը դարձավ երկրիս անկախությունը ամրագրող ծննդական. Սիմոն Սարգսյան

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիլհարմոնիկը՝ մարզերում». 6 համերգ՝ Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ-ում ով կփոխարինի Արեն Մկրտչյանին․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com