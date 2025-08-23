ԱԺ-ում ով կփոխարինի Արեն Մկրտչյանին․ Լուսանկար

Գործադիր է տեղափոխվում նաեւ Քաղպայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։
Իշխանական նախընտրական ցուցակում պատգամավորական մանդատը ստանալու հերթը Վանիկ Օհանյանինն է, որը վանաձորցի է, ավագանու ՔՊ-ական անդամ, որը Արկադի Փելեշյանի՝ քաղաքապետ կարգվելուց առաջ նշանակվել էր քաղաքապետի պաշտոնակատար։
Իսկ Արեն Մկրտչյանին Փաշինյանը կնշանակի Լոռվա մարզպետ։
