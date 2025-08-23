23/08/2025

ԵՄ-ն Ուկրաինային Անկախության օրվա առթիվ հատկացրել է ավելի քան 4 միլիարդ եվրո

Եվրամիությունը Ուկրաինային փոխանցել է 4.05 միլիարդ եվրո՝ երկրի Անկախության օրվան ընդառաջ, որը նշվում է օգոստոսի 24-ին։

Այս մասին նշված է Եվրահանձնաժողովի հայտարարության մեջ։

«Այս նոր ֆինանսավորումն ընդգծում է մեր հանձնառությունը ոչ միայն Ուկրաինայի վերականգնման գործում, այլև նրա ապագայի կերտման հարցում՝ որպես ինքնիշխան և ժողովրդավարական երկիր», – DW-ի փոխանցմամբբ՝ ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։

Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն հայտնել է, որ Ուկրաինայի վերականգնման համար «Ուկրաինայի ֆինանսական միջոցներ» ծրագրի շրջանակում երկրին հատկացվել է 3,05 միլիարդ եվրո, իսկ ևս 1 միլիարդ եվրո՝ «ERA Loans» նախաձեռնության շրջանակում, որը ֆինանսավորվում է ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացված եկամուտներով:

«Այս աջակցությունը ամրապնդում է ինչպես պետական բյուջեն, այնպես էլ վերականգնման գործընթացը։ Շնորհակալություն մեր եվրոպացի գործընկերներին», – գրել է Սվիրիդենկոն «Տելեգրամ»-ի իր ալիքում։

