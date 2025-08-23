Վրաստանի Կրթության նախարարությունը հրապարակել է տեղեկատվություն՝ այդ երկրի տարածքում այլալեզու ուսուցման սեկտորներ ունեցող դպրոցների վերաբերյալ։
Համաձայն հրապարակված տեղեկության, Վրաստանում ամենաշատը հայերենով ուսուցման սեկտոր ունեցող դպրոցներն են՝ թվով 130։
Երկրորդ տեղում ադրբեջաներենով ուսուցման սեկտոր ունեցող դպրոցներն են՝ 118։ Ապա գալիս են ռուսերենով ուսուցման սեկտոր ունեցող դպրոցները՝ 46 եւ վերջին տեղում ուկրաիներենով ուսուցման սեկտոր ունեցող դպրոցներն են՝ ընդամենը երեք։
Բաց մի թողեք
Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում
Ձերբակալություններ Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղի դպրոցում. մանրամասներ
«Տաշիր» հիմնադրամը ՀՀ գյուղական համայնքների բոլոր առաջին դասարանցիներին կնվիրի դպրոցական պայուսակներ