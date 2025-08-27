27/08/2025

ԱՄՆ վիզայի տարիֆները կտրուկ կթանկանան

Միացյալ Նահանգների համար հոկտեմբերի մեկից կգործեն վիզային նոր տարիֆներ։ Դրանք կթանկանան։ Տուրիստական վիզայի տարիֆը կթանկանա 135 տոկոսով՝ 185 դոլարից հասնելով 435 դոլարի։

Համաձայն ԱՄՆ Կոնգրեսի Բյուջետային կառավարման կոմիտեի, նոր տարիֆները ԱՄՆ-ին տարեկան մինչեւ 2,7 միլիարդ դոլարի հավելյալ եկամուտ կբերեն։

Սակայն տուրիստական սեկտորի ներկայացուցիչները նախազգուշացնում են, որ վիզային տարիֆների թանկացումը կարող է տուրիստական սեկտորին նաեւ 29 միլիարդ դոլարի վնաս պատճառել, քանի որ թանկ վիզային տարիֆները կարող են կրճատել տուրիստական հոսքերը։

Վիզային տարիֆների թանկացումները կներառեն նաեւ ուսանողական՝ F, J, M, փոխանակման ծրագրերի, ինչպես նաեւ՝ աշխատանքային H-1B, L-1, O-1 վիզաների կատեգորիաները։

