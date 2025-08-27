27/08/2025

Բիթքոյն թվային արժույթի գինն էժանացել է

infomitk@gmail.com 27/08/2025 1 min read

Բիթքոյն թվային արժույթի գինն էժանացել է՝ մեկ միավորի դիմաց կազմելով մոտ 110 հազար դոլար։ Այս տարվա հուլիսի իննից ի վեր, սա բիթքոյնի գնային առաջին նման նվազումն է։

Այս մասին տեղեկանում ենք  Binance հարթակի բերած տվյալներից։

Գնանկումը կազմել է 2,13 տոկոսից մինչեւ 2,47 տոկոս։ Սակարկային ավելի կոնկրետ տվյալների համաձայն, մեկ միավոր բիթքոյնը Երեւանի ժամանակով 00․37-ին կազմել է նախ 109 917 ամերիկյան դոլար, իսկ 00․58-ին՝ 109 839 ամերիկյան դոլար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Անկում տարադրամի շուկայում․ օգոստոսի 27-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միայն 28 տոկոսն է գոհ ՀՀ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 1-ից ՀՀ-ում և ՌԴ-ում ուժեղացվելու է հսկողությունը. ինչ է հորդորում ՍԱՏՄ-ն տնտեսվարողներին

26/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր ամառը առաջիկա օրերին չի նահանջելու. Սուրենյանը եղանակային մանրամասներ է հայտնել

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է թաքնված Էրդողանի ոգևորության և Ալիևի առերևույթ լռության ենթատեքստում

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Օսմանյան աշխարհագրությունը վերահաստելու» Էրդողանի ռազմա-քաղաքական նախագիծը ձախողվում է

27/08/2025 infomitk@gmail.com