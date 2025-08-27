Բիթքոյն թվային արժույթի գինն էժանացել է՝ մեկ միավորի դիմաց կազմելով մոտ 110 հազար դոլար։ Այս տարվա հուլիսի իննից ի վեր, սա բիթքոյնի գնային առաջին նման նվազումն է։
Այս մասին տեղեկանում ենք Binance հարթակի բերած տվյալներից։
Գնանկումը կազմել է 2,13 տոկոսից մինչեւ 2,47 տոկոս։ Սակարկային ավելի կոնկրետ տվյալների համաձայն, մեկ միավոր բիթքոյնը Երեւանի ժամանակով 00․37-ին կազմել է նախ 109 917 ամերիկյան դոլար, իսկ 00․58-ին՝ 109 839 ամերիկյան դոլար։
