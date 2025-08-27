Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն ամերիկացի փոդքասթեր Պատրիկ Բեթ-Դեյվիդի հետ հարցազրույցում ասել է, որ ճանաչում է Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանությունը։
Սա արվել է հարցազրույց վարողի հարցին ի պատասխան, ով նշել է, որ ակնկալում է, որ Իսրայելը պաշտոնապես կճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը։
Նեթանյահուն պատասխանել է, որ իր կարծիքով՝ «Քնեսեթն այդ մասին բանաձև է ընդունել»։
Իր հայտարարությանը հակառակ՝ Քնեսեթը պաշտոնապես չի ճանաչել ցեղասպանությունը։
Նեթանյահուն նշել է, որ Իսրայելը փաստացի ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը, ինքն անձամբ՝ նույնպես։
Հարցին, թե ինչու Իսրայելի ոչ մի վարչապետ դա չի արել, Նեթանյահուն պատասխանելլ է՝ «Ես հենց նոր արեցի դա»:
