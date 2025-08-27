Մեր ամառը առաջիկա օրերին չի նահանջելու. Սուրենյանը եղանակային մանրամասներ է հայտնել

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում տեսաձևաչափով հայտնել է, որ թեև ամառը մոտենում է ավարտին, սակայն եղանակային ամառը չի պատրաստվում նահանջել:
Ըստ նրա՝ առաջիկա 5 օրերին բարձր ջերմաստիճանը կպահպանվի, տեղումներ չեն սպասվում, իսկ հանրապետության տարածքում կդիտվի բարձր կարգի հրդեհատվանգ իրավիճակ:
