27/08/2025

Մեր ամառը առաջիկա օրերին չի նահանջելու. Սուրենյանը եղանակային մանրամասներ է հայտնել

infomitk@gmail.com 27/08/2025 1 min read

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում տեսաձևաչափով հայտնել է, որ թեև ամառը մոտենում է ավարտին, սակայն եղանակային ամառը չի պատրաստվում նահանջել:

Ըստ նրա՝ առաջիկա 5 օրերին բարձր ջերմաստիճանը կպահպանվի, տեղումներ չեն սպասվում, իսկ հանրապետության տարածքում կդիտվի բարձր կարգի հրդեհատվանգ իրավիճակ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 27-ի աստղագուշակ․ Ուշադիր չեք, ինչը կարող է հանգեցնել մի շարք լուրջ խնդիրների

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միայն 28 տոկոսն է գոհ ՀՀ կառավարությունից, իսկ 46 տոկոսը՝ դժգոհ

26/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասմունքող Լիանա Զուրաբյանը թաղումների թամադա է դարձել․ Լուսանկար

26/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր ամառը առաջիկա օրերին չի նահանջելու. Սուրենյանը եղանակային մանրամասներ է հայտնել

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է թաքնված Էրդողանի ոգևորության և Ալիևի առերևույթ լռության ենթատեքստում

27/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Օսմանյան աշխարհագրությունը վերահաստելու» Էրդողանի ռազմա-քաղաքական նախագիծը ձախողվում է

27/08/2025 infomitk@gmail.com